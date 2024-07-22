Зоря перемогла клуб із Саудівської Аравії у товариському матчі

Луганська Зоря мінімально перемогла Аль-Раед із Саудівської Аравії у товариському матчі у межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Зазначимо, що зустріч проходила у форматі 2 тайми по 35 хвилин.

Контрольний матч

22 липня

Зоря (Україна) — Аль-Раед (Саудівська Аравія)

Голи: Дришлюк 21, Беніто 23, Антюх 61 – 14, 47.

Зоря: Сапутін, Мариновський, Ескінья, Жуніньо (Вантух, 48), Кирюханцев (Тронтель, 48), Дришлюк (Джордан, 48), Хахльов (Башич, 48), Волошин (Яцик, 48), Слесар (Ндур, 36), Беніто (Горбач, 48), Бугай (Герреро, 48).

Нагадаємо, раніше луганський клуб підписав австрійського центрального захисника та 24-річного словенця. Нещодавно повідомлялося, що Зоря та Динамо проведуть переговори щодо можливого входу в телепул.