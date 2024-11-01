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Зоря перевела двох легіонерів у команду U-19

Олександр Булава — 1 листопада, 15:39
Зоря перевела двох легіонерів у команду U-19

Вінгер Зорі Беніто та нападник Аліун Ндур більше не тренуються з основою луганського клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Головний тренер Зоря Младен Бартулович перевів Беніто та Ндура у команду U-19. Причиною такого рішення став ігровий стан гравців.

Нагадаємо, Беніто влітку перейшов у луганський клуб з Динамо. Футболіст виступає на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. У поточному сезоні на його рахунку 7 матчів без результативних дій.

На рахунку Ндура 1 гра. Він прийшов з Ештрели та грає на правах оренди, в яку включено право викупу за 300 тис євро.

Зоря наразі посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 15 балами в активі. Наступний матч команда зіграє 4 листопада проти черкаського ЛНЗ.

Младен Бартулович Беніто Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Беніто

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