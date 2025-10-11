Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зоря та Оболонь зіграли внічию у товариському матчі

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 16:33
Зоря та Оболонь зіграли внічию у товариському матчі
Віктор Скрипник
ФК Зоря Луганськ

Луганська Зоря та Оболонь зустрілись у товариському матчі, яким вирішили заповнити міжнародну жовтневу паузу.

Гра завершилась внічию з рахунком 1:1.

Рахунок відкрив найкращий бомбардир "чорно-білих" цього сезону Филип Будківський, а Денис Устименко за хвилину до завершення гри забив у відповідь. Також зазначимо, що у першому таймі підопічні Скрипника не змогли реалізувати пенальті.

Товариський матч
11 жовтня

Зоря – Оболонь 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 Будківський, 63, 1:1 – Устименко, 89

Для луганського колективу УПЛ поновиться 18 жовтня поєдинком з Динамо Київ, а Оболонь днем раніше зіграє проти СК Полтави.

Раніше повідомлялось, що на перегляді у Зорі знаходиться французький вінгер.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Оболонь

В Оболоні назвали приблизні терміни повернення основного голкіпера, який отримав важку травму
Зоря та Оболонь запланували провести спаринг під час міжнародної паузи на матчі збірних
Динамо грає внічию – і наближається до Шахтаря. Підсумки 8-го туру УПЛ
Шахтар та Динамо буксують, Кривбас увірвався на 3-тю сходинку: турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру
Антоненко – про нічию Оболоні та Вереса: Ми грали на перемогу

Останні новини