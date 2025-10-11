Зоря та Оболонь зіграли внічию у товариському матчі

Луганська Зоря та Оболонь зустрілись у товариському матчі, яким вирішили заповнити міжнародну жовтневу паузу.

Гра завершилась внічию з рахунком 1:1.

Рахунок відкрив найкращий бомбардир "чорно-білих" цього сезону Филип Будківський, а Денис Устименко за хвилину до завершення гри забив у відповідь. Також зазначимо, що у першому таймі підопічні Скрипника не змогли реалізувати пенальті.

Товариський матч

11 жовтня

Зоря – Оболонь 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 Будківський, 63, 1:1 – Устименко, 89

Для луганського колективу УПЛ поновиться 18 жовтня поєдинком з Динамо Київ, а Оболонь днем раніше зіграє проти СК Полтави.

Раніше повідомлялось, що на перегляді у Зорі знаходиться французький вінгер.