Зоря та Інгулець назвали склади на матч 1 туру УПЛ

Луганська Зоря та Інгулець визначилися зі складами на матч 1 туру Української Прем'єр-ліги.

Зоря: Турбаєвський, Тронтель, Джордан, Ескінья, Вантух, Башич, Дришлюк, Яцик, Антюх, Герреро, Кирюханцев.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Батагов, Гусєв, Бугай, Хахльов, Слесар, Беніто, Горбач, Жуніор, Нваезе, Мічін.

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Малиш, Шершень, Дубілей, Петько, П'ятов, Волохатий, Богунов, Білоцерковець, Козак.

Запасні: Сметанка, Вілівальд, Сидоренко, Мисик, Лісняк, Лосенко, Пушкарьов, Могильний, Чабан, Резепов.

Поєдинок відбудеться 4 серпня, о 18:00, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського в Києві.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі.