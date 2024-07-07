Зоря поступилась Белтинці в контрольному матчі
Луганська Зоря у другому контрольному матчі на зборах поступилась словенському клубу Белтинці.
Матч завершився з рахунком 2:3.
Зоря відкрила рахунок на 4-й хвилині, коли відзначився Ілля Гулько. Надалі луганці пропустили дубль від Юра Штімаца та гол Маріна Рантаса.
"Біло-чорні" змогли скоротити відставання у рахунку на 81-й хвилині після реалізованого пенальті Ндура.
Товариський матч
7 липня
Зоря — Белтинці 2:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 4 Гулько, 1:1 - 9 Штімац, 1:2 - 13 Штімац, 1:3 - 38 Рантас, 2:3 - 81 Ндур (пен)
Зоря: Мацапура (Косівський, 46), Писаренко (Перович, 34), Ескінья, Мариновський (Писаренко, 64), Гулько (Головкін, 58), Бугай, Дришлюк, Хахльов, Жуніньо, Слесар, Ндур
Напередодні Зоря підписала австрійського центрального захисника та 24-річного словенця.