Зоря поступилась Белтинці в контрольному матчі

Луганська Зоря у другому контрольному матчі на зборах поступилась словенському клубу Белтинці.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Зоря відкрила рахунок на 4-й хвилині, коли відзначився Ілля Гулько. Надалі луганці пропустили дубль від Юра Штімаца та гол Маріна Рантаса.

"Біло-чорні" змогли скоротити відставання у рахунку на 81-й хвилині після реалізованого пенальті Ндура.

Товариський матч

7 липня

Зоря — Белтинці 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 4 Гулько, 1:1 - 9 Штімац, 1:2 - 13 Штімац, 1:3 - 38 Рантас, 2:3 - 81 Ндур (пен)

Зоря: Мацапура (Косівський, 46), Писаренко (Перович, 34), Ескінья, Мариновський (Писаренко, 64), Гулько (Головкін, 58), Бугай, Дришлюк, Хахльов, Жуніньо, Слесар, Ндур

Напередодні Зоря підписала австрійського центрального захисника та 24-річного словенця.