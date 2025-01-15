Зоря підписала атакувального півзахисника
Володимир Білоцерковець
ФК Інгулець
Луганська Зоря підписала експівзахисник Інгульця Володимира Білоцерковця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі контракту не розголошуються.
Білоцерковець є вихованцем Зорі та виступав у складі луганчан в сезоні-2019/20 та 2020/21. Після чого виступав у запорізькому Металургу та Інгульці, у складі останнього став чемпіоном Першої ліги.
Раніше головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував кадрову ситуацію у клубі. Він заявив, що задоволений лише однією позицією у складі – воротарською.