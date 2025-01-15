Зоря підписала атакувального півзахисника

Луганська Зоря підписала експівзахисник Інгульця Володимира Білоцерковця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі контракту не розголошуються.

Білоцерковець є вихованцем Зорі та виступав у складі луганчан в сезоні-2019/20 та 2020/21. Після чого виступав у запорізькому Металургу та Інгульці, у складі останнього став чемпіоном Першої ліги.

Раніше головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував кадрову ситуацію у клубі. Він заявив, що задоволений лише однією позицією у складі – воротарською.