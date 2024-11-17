Аякс презентував новий логотип клубу

Аякс презентував свій новий логотип, який використовуватиметься починаючи з сезону-2025/26.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Зміна емблеми приурочена до 125-річчя клубу, яке легендарний амстердамський клуб святкуватиме наступного року. Аякс повернув свій класичний логотип, який клуб уже використовував у 1928 – 1991 роках.

"Аякс відсвяткує своє 125-річчя 18 березня. У рамках святкування буде оголошено про повернення класичного логотипу. Ми знаємо, що більшість наших уболівальників роками плекали це бажання, і ми вважаємо, що 125-річчя – це ідеальний момент, щоб повернути класичний логотип нашим уболівальникам і нам самим", – сказано в заяві клубу.

Наразі Аякс посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Минулого тижня підчас матчу амстердамського клубу проти Маккабі Тель-Авів джихадисти влаштували масштабний єврейський погром.