Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Три клуби АПЛ претендують на нападника МЮ

Володимир Варуха — 30 жовтня 2025, 20:05
Три клуби АПЛ претендують на нападника МЮ
Джошуа Зіркзе

Боротьба за підписання форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе набирає обертів.

Про це повідомляє видання CaughtOffside.

До Вест Гема, який першим проявив інтерес до нідерландця, долучилися ще дві команди англійської Прем’єр-ліги Астон Вілла та Брайтон.

Усі три клуби серйозно розглядають можливість придбати 24-річного нападника вже під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зіркзе провів п’ять поєдинків за Манчестер Юнайтед, провівши на полі загалом 90 хвилин. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2029 року.

Раніше захисник Манчестер Юнайтед відновився від серйозної травми.

Джошуа Зіркзе

Джошуа Зіркзе

Вест Гем хоче орендувати двох гравців Манчестер Юнайтед
Рома може позбутися Довбика та Фергюсона в січні
Нападник Манчестер Юнайтед може стати конкурентом Довбика в Ромі
Зіркзе та Майну близькі до відходу з Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед відмовився продавати форварда

Останні новини