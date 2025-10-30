Три клуби АПЛ претендують на нападника МЮ

Боротьба за підписання форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе набирає обертів.

Про це повідомляє видання CaughtOffside.

До Вест Гема, який першим проявив інтерес до нідерландця, долучилися ще дві команди англійської Прем’єр-ліги – Астон Вілла та Брайтон.

Усі три клуби серйозно розглядають можливість придбати 24-річного нападника вже під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зіркзе провів п’ять поєдинків за Манчестер Юнайтед, провівши на полі загалом 90 хвилин. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2029 року.

Раніше захисник Манчестер Юнайтед відновився від серйозної травми.