Збірна Нідерландів довикликала Зіркзе

23-річний нападник Болоньї Джошуа Оробоса Зіркзе отримав виклик у збірну Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Футболіста включили у склад збірної на Євро-2024 після травми Браяна Броббі.

Спочатку Джошуа не отримав виклик у національну команду через незначну травму, яку отримав наприкінці сезону.

У минулому сезоні Зіркзе відіграв за Болонью 37 матчів, забив 12 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

Зазначимо, що окрім Броббі "помаранчеві" через травми вже втратили Тена Копмейнерса та Френкі де Йонга.

Нідерланди потрапили до групи D, де зіграють з Польщею, Австрією та Францією. Перша гра підопічних Рональда Кумана у Німеччині відбудеться 16 червня проти поляків.