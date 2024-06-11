Ще одна втрата в Кумана: півзахисник збірної Нідерландів пропустить Євро-2024

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбеку довелося покинути розташування національної команди через м'язову травму.

🚨🇳🇱 Not only Frenkie de Jong. Teun Koopmeiners also suffered an injury and tests will clarify if he has to leave the national team.



It's muscle injury for Koopmeiners. pic.twitter.com/7jTseXj1dM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

Раніше головний тренер "помаранчевих" Рональд Куман втратив іншого хавбека — Френкі де Йонга з Барселони. Повідомлялося, що до лав збірної Нідерландів має приєднатися гравець Челсі Ян Матсен.

"Помаранчеві" потрапили до групи D, де зіграють з Польщею, Австрією та Францією. Перша гра підопічних Кумана відбудеться 16 червня проти поляків.