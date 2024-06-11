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Ще одна втрата в Кумана: півзахисник збірної Нідерландів пропустить Євро-2024

Станіслав Лисак — 11 червня, 09:46
Ще одна втрата в Кумана: півзахисник збірної Нідерландів пропустить Євро-2024

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбеку довелося покинути розташування національної команди через м'язову травму.

Раніше головний тренер "помаранчевих" Рональд Куман втратив іншого хавбека — Френкі де Йонга з Барселони. Повідомлялося, що до лав збірної Нідерландів має приєднатися гравець Челсі Ян Матсен.

"Помаранчеві" потрапили до групи D, де зіграють з Польщею, Австрією та Францією. Перша гра підопічних Кумана відбудеться 16 червня проти поляків.

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