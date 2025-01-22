Колишня зірка Роми та Інтера підписав контракт із клубом другого дивізіону Бельгії

Бельгійський Локерен підписав контракт із відомим футболістом Раджею Наїнгголаном.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі угоди не вказані. Останні шість місяців футболіст був вільним агентом після того як залишив індонезійський Баянгкара.

"Я просто радий повернутися на поле. Останні 5 місяців мені довелося тренуватися окремо. Я постійно чекав виклику. Були пропозиції з Туреччини, Іраку та Ірану, але я хотів залишитися тут", – сказав Раджа.

Протягом кар'єри він виступав за П'яченцу, Кальярі, Рому, Інтер, Антверпен та СПАЛ. За збірну Бельгії відзначився 6 разів за 30 поєдинків.

Локерен наразі грає у другому дивізіоні Бельгії. Команда посідає 11-те місце, набравши 15 очок за 16 турів.