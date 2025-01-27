Ексгравця Роми заарештували у справі щодо контрабанди кокаїну

36-річного ексгравця Роми та збірної Бельгії Раджу Наїнгголана заарештували за підозрою у контрабанді кокаїну.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

Через три дні після його успішного дебюту за футбольний клуб Локерен Наїнгголан був заарештований поліцією Брюсселя за підозрою в причетності до міжнародної контрабанди кокаїну через порт Антверпена.

Зазначається, що поліція провела понад 30 обшуків. Розслідування стосується імпорту кокаїну з Південної Америки до Європи, через порт Антверпен, і його перерозподілу в Бельгії.

"Ми підтверджуємо, що футболіст Раджу Наїнгголан перебуває у камері тимчасового тримання. Більше нічого сказати не можемо, адже триває слідство", – повідомили у прокуратурі міста Брюссель.

Футболіст сьогодні був відсутній на тренування Локерена, куди він перебрався напередодні.

Зазначається, що Наїнгголан у 2016 році вже фігурував у справі пов’язаній з наркотиками. Також за інформацією видання, гравця в останні роки регулярно помічали на вечірках в Антверпена з людьми, які стикаються з наркотичним середовищем.

Нагадаємо, протягом кар'єри Раджа виступав за П'яченцу, Кальярі, Рому, Інтер, Антверпен та СПАЛ. За збірну Бельгії відзначився 6 разів за 30 поєдинків.