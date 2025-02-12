Допит тривав 4 години: Наїнгголан вперше прокоментував звинувачення в контрабанді наркотиків
Колишній футболіст Роми та Інтера Раджа Наїнгголан вперше прокоментував звинувачення в контрабанді наркотиків.
Про це він сказав у коментарі для HLN (інтерв'ю доступне за платною підпискою). Головне цитує сайт Record.pt.
"Допит тривав чотири години. Коли мене доставили до слідчого судді, була вже шоста вечора, і мені сказали, що мене заарештують. Хоча я не був пов'язаний зі справами про наркотики, в яких був замішаний мій друг, здавалося, що вони заарештували Пабло Ескобара.
Вони не ставили мені жодних питань про наркотики. Вони просто хотіли знати, які у мене стосунки з цією людиною, з тим моїм другом.
Це дуже дивний досвід, який я не хочу переживати. Мене представили як наркодилера, наркоторговця", – зізнався колишній гравець збірної Бельгії.
Нагадаємо, протягом кар'єри Раджа виступав за П'яченцу, Кальярі, Рому, Інтер, Антверпен та СПАЛ. За збірну Бельгії відзначився 6 разів за 30 поєдинків.