Допит тривав 4 години: Наїнгголан вперше прокоментував звинувачення в контрабанді наркотиків

Колишній футболіст Роми та Інтера Раджа Наїнгголан вперше прокоментував звинувачення в контрабанді наркотиків.

Про це він сказав у коментарі для HLN (інтерв'ю доступне за платною підпискою). Головне цитує сайт Record.pt.

"Допит тривав чотири години. Коли мене доставили до слідчого судді, була вже шоста вечора, і мені сказали, що мене заарештують. Хоча я не був пов'язаний зі справами про наркотики, в яких був замішаний мій друг, здавалося, що вони заарештували Пабло Ескобара.

Вони не ставили мені жодних питань про наркотики. Вони просто хотіли знати, які у мене стосунки з цією людиною, з тим моїм другом.

Це дуже дивний досвід, який я не хочу переживати. Мене представили як наркодилера, наркоторговця", – зізнався колишній гравець збірної Бельгії.