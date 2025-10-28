Наїнгголан: Мартінес – дуже поганий тренер

Скандальний півзахисник Раджа Наїнгголан різко розкритикував колишнього тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса, який не викликав його до національної команди.

Слова хавбека наводить De Telegraaf.

"Мартінес відчепив мене від команди без будь-якої причини. Його аргументи безглузді. Він дуже поганий тренер і не розбирається у футболі. Будь-хто, хто називає його хорошим тренером, нічого не розуміє у футболі. Хороший тренер дає команді ідею. А при Мартінесі її у Бельгії ніколи не було.

Кожен раз, коли у нас виникали проблеми, рішення приходило завдяки індивідуальним якостям Де Брейне, Азара чи Лукаку. Але у нас ніколи не було єдиного стилю гри. І це чиста правда. Я справді вважаю, що Бельгія могла б виграти трофеї, якби хоч раз вклалася в хорошого тренера", – заявив Наїнгголан.