Дубль з Баварії: Манчестер Юнайтед підписав ще одного захисника мюнхенців
Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Баварії Нуссаїра Мазрауї.
Про це йдеться у соцмережах клубу.
Угода з 26-річним марокканцем розрахована до 2028 року. Повідомлялося, що сума трансферу склала 15 мільйонів євро та 5 мільйонів у вигляді бонусів.
Мазрауї перейшов у Баварію у 2022 році з Аякса. Минулого сезону марокканець провів за мюнхенський клуб 29 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.
Нагадаємо, що в жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.
Напередодні Манчестер Юнайтед також оголосив про підписання ще одного оборонця Баварії Маттейса де Лігта.