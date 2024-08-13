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Дубль з Баварії: Манчестер Юнайтед підписав ще одного захисника мюнхенців

Станіслав Лисак — 13 серпня, 22:42
Дубль з Баварії: Манчестер Юнайтед підписав ще одного захисника мюнхенців

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Баварії Нуссаїра Мазрауї.

Про це йдеться у соцмережах клубу.

Угода з 26-річним марокканцем розрахована до 2028 року. Повідомлялося, що сума трансферу склала 15 мільйонів євро та 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Мазрауї перейшов у Баварію у 2022 році з Аякса. Минулого сезону марокканець провів за мюнхенський клуб 29 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.

Напередодні Манчестер Юнайтед також оголосив про підписання ще одного оборонця Баварії Маттейса де Лігта.

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