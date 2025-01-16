Той, хто громить Реал: травми, ролі і магазин Гансі Фліка
В яких тільки ролях не встигає побувати за життя дорослий чоловік – куди там тому Голлівуду.
Гансі Флік вже в 5 років був жертвою – приїхав на велосипеді під автомобіль, стегно зламав.
Лікарі вламували сім'ю на титанові гвинти, але де там! Батько Гансі вбив в голову, що той буде футболістом. Реалізовував свою мрію через сина – таке буває дуже часто. Сам-то Флік старший пробитися не зміг і гарував на будівництві.
Гансі не мав спокою через це. Коли він забивав – йому купували бутси, як в Пеле. Коли грав погано – плівся сам-один кілька миль по засніженому лісі додому.
Авжеж, він не скаржився дорослим: "Батько робив усе можливе й неможливе, щоб наша сім'я почувалася забезпеченою".
Разом з тим, в командах Флік такого ніколи не робив, а навпаки уникав конфліктів, намагався залишити право на помилку – навіть у Барселоні, що вдруге поспіль розтрощила Реал:
"Ви маєте зрозуміти, що неможливо грати кожен матч, як сьогодні. Ми лише будемо намагатися".
***
Його юнацьке обличчя – типовий ботан.
Серйозно – вчився на банківського клерка, практики-семінари, а між тим виступи за Зандгаузен.
У 1983-му до нього додому приїхали скаути Штутгарта, вони якраз шукали опорника, але вимагали кинути універ. Флік відмовився: "Я тоді прагнув завершити курси, хотів мати ще якийсь навик на випадок, якщо з футболом не вийде".
Через рік Штутгарт виграв Бундеслігу – і виглядало, що Гансі облажався.
Через два роки за Фліком до Зандгаузена приїхала Баварія – і стало виглядати, ніби він геній.
У 1985-му в Баварії Флік трохи побув "селом" – ну де він, а де Генесс, Аугенталер, Бреме, Коллер, Пфафф, Маттеус?
Лотар, до слова, дуже сміявся з режимщика Фліка, що лягав спати раніше за всіх.
А от тренер Удо Латтек і поготів ігнорував, півсезону тримав в запасі, і тоді Гансі спитав у його асистента Егона Кордеса напряму: "Що не так?"
"Хлопче, ти все робиш правильно, але треба сміливіше йти на м'яч, проявляти ініціативу", – така була відповідь.
Наступне тренування Флік закінчив в крові.
А вже за два тижні Латтек, вибираючи склад на Баєр, несподівано оголосив: "Коли старі вовки старіють, їхню територію займають молоді вовки. Сьогодні гратиме Гансі".
Флік взяв це собі – в Барселоні цей принцип ну дуже помітний.
Ну, і сама Каталонія їх з Латтеком поєднала теж. Лише троє німців очолювали Блауграну – Гансі, Удо і ще Генесс Вайсвайлер, чию каденцію на Камп Ноу рідко згадують через конфлікт з Кройфом.
***
Флік не такий – його згадують скрізь, де був.
Його іпостась кінця 80-х – рольовик, роботяга.
Тій Баварії дещиці не вистачало для єврокубків – наприклад, у фіналі КЄЧ-1987 з Порту, або у півфіналі Кубку УЄФА-1989 з Наполі, коли Марадона отак розминався.
В ту хвилину для Фліка Дієго був богом: "Граючи проти такого виняткового таланту, як Марадона, ти ніби виходиш за межі своїх можливостей. Техніка, легкість Дієго неймовірні. Ми програли 0:2, але тоді я зрозумів, що деякі поразки вчать більше, ніж перемоги".
Ще більше його навчив новий тренер Юпп Гайнкес, що після Наполі просто дав Гансі перепочити.
Так працював Юпп – говорив з кожним окремо, знав все про позафутбольне життя гравців, не мішав усіх в одну купу. Флік і це взяв собі – Роберт Левандовський не дасть збрехати:
"Неважливо, що тренери говорять ЗМІ, бо це все політика. Але мені важливо, що ми говоримо віч-на-віч. З Гансі я почуваюся краще".
***
Флік побував і повним невдахою в 90-му – і то з подачі Крістофа Даума.
Тренер заманював його в Кельн обіцянками стабільного ігрового часу, прогресу, місця в Бундестім, де Флік ніколи не грав – і той купився. А як приїхав – Даума вже й слід простиг.
4 титули, 137 матчів – все лишилось в Мюнхені.
В Кельні Флік лише мучився, і це довело його до завершення кар'єри в 28 років – восени 1992-го після розриву "хрестів". Єдиний позитив – вже поламаним він побачив, як Мортен Ольсен комбінує заняття з м'ячем і без м'яча, і як це тішить команду. Тоді це було новаторством – Гансі й це взяв собі.
Паралельно він щось читав і занотовував на тренерських курсах.
Втім, його головна роль кінця 90-х нефутбольна – він став крутим продавцем спортивного екіпірування.
Містечко Бамменталь – лише 6600 жителів, і тут народилася його дружина Зільке. Вони купили приміщення, до ексгравця Баварії тягнулась клієнтура – і справа процвітала. Чого не скажеш про перші спроби Фліка когось тренувати.
З Бамменталем, приміром, він вилетів з 4-го дивізіону в 1998-му; з Гоффенгаймом намертво застряг у 3-му дивізіоні і був звільнений в 2005-му після поразки від Штутгарта-2.
***
Якщо не сам, то хай великі розкажуть, що і як робиться – Флік вкотре змінив амплуа і став асистентом.
Перша зупинка – Зальцбург, де 65-річний Джованні Трапаттоні так завзято бігав з молодими, що ті завжди посміхалися. Флік і це занотував собі.
Ну, а далі стало серйозно – дзвінок з Німецької федерації, вони шукали помічника новому тренеру Бундестім Йоахіму Льову.
Гансі трохи його знав – брат Йоггі Маркус замінив його в складі Зандгаузена у 1985-му.
А от що він не знав – це мотиви Олівера Біргоффа, який вибрав Фліка не тому, що перспективний тренер, а тому, що успішний бізнесмен: "Я опитав всіх представників Nike. Магазин Фліка за роки став одним з їхніх найкрупніших дистриб'юторів в регіоні. Всі казали, що він чудово веде справи".
***
Нічого так поворот? Тепер Флік мав надати Бундестім чіткості й організації, як... у нього в магазині.
Сам Гансі прагнув іншого і зачастив до Арсенала, де записував прийоми мсьє Венгера. Його вразило, як француз перед кожною вправою запитував у гравців: "Навіщо це потрібно? Як ви це використаєте на полі?" Зараз він робить те саме в Барселоні.
А от в Бундестім нульових Флік спочатку був радше комунікаційником – з федерацією, пресою, навіть новачками, яких розселяв після приїзду.
І ще дуже нервував через невдачі – не так, як зараз.
У 2010-му він мало не став вдівцем, коли у його Зільке знайшли рак грудей. Флік тоді кинув усе, щоб врятувати дружину, з якою був разом, відколи йому було 18, а їй – 15.
Зільке була першою красунею Зандгаузена, вивчилася на стоматологиню і клялася, що полюбила Гансі не за футбол, а тому, що працював у банку, поки інші пили-гуляли.
"Я плакав частіше, ніж Зільке. Я досі захоплююся силою і спокоєм, з якими вона впоралася з тією ситуацією", – каже Гансі.
Зільке пощастило – вона вижила.
Ну, а Гансі відтоді сприймав футбольні поразки без зривів – каже, цінності змінилися.
***
Хтось скаже – ось тоді він став топтренером! Але це повна хрінь.
Флік просто жив, вчився на помилках, як кожна розумна людина, а далі воно якось само.
Взяти хоча б півфінали – показова історія. На Євро-2012 вони з Льовом, порадившись, дали перепочити Мюллеру й Клозе з Італією, яку вважали легким суперником – і це завершилось катастрофою. Уже на ЧС-2014 Бундестім зіграла найкраще саме в півфіналі.
Згодом вже без Йоггі Флік прокачав скіли скаута молоді, попрацювавши спортдиром Німецької федерації в 2016-му.
Йому навіть пропонували дико прибутковий пост директора академії в Сан-Франциско – вишукане життя без спортивних амбіцій, якого прагнула Зільке, але до Гансі невчасно для неї зателефонував Улі Генесс. Виявилось, що Ніко Ковач з усіма в Мюнхені пересварився, клуб шукав миротворця.
Новий шанс – і нова роль!
"Флік – особливий. На командних зборах він ніколи не сідав на чолі столу, а завжди серед нас, готовий усіх вислухати", – захоплювався Мануель Ноєр.
"До смішного доходило. Я ж неемоційна людина, але Гансі все одно зрозумів, що зі мною щось не так. Кілька разів перепитав. Я змушений був зайти до нього в номер і розповісти, що мене тривожать зміни в особистому житті. Нікому цього не казав, він один побачив".
***
Ну, а коли Ковача вигнали, стало ще краще.
Мотиваційний ролик, змонтований Фліком перед фіналом ЛЧ-2020, де гравців закликають перемогти їхні рідні, пробив на сльозу всю команду. Інструкції - дуже конкретні й детальні за словами Томаса Мюллера – підготували її до всіх можливих сюрпризів.
Баварія тоді виграла геть усе, і лише як почала святкувати – Гансі немов у повітрі розчинився.
"Чорт забирай, а де він? Де Гансі? Виходь на сцену негайно. Сьогодні ми тут завдяки тобі. Ти завжди такий скромний, але тут потрібно побути в центрі уваги трохи", – гукав Карл-Гайнц Румменігге.
У 1980-му юнак із Зандгаузена кинувся до автобуса з Баварією, щоб попросити в нього автограф, і зірка не відмовила. Зараз же вони стояли поруч на одній сцені.
Ще одна роль – і яка!
Хоча, здається, не його улюблена. Вже за місяць Флік на Ібіці випадково наткнувся на деяких своїх чемпіонів, і Алаба від їхнього імені запросив тренера в їхню компанію. Так йому набагато зручніше.
"Знаєш, я б ніколи не зробив так з іншим менеджером, але Гансі був нам кимось середнім між братом і батьком".
Вони ще не уявляли, як швидко опиняться по різні сторони барикад в іншій країні.
Ба більше – Флік ще й даватиме надію уболівальникам, яких морально вбив своїми 2:8, а принижений ним клуб довірить йому своє нове золоте покоління.
Єдине, що Гансі тоді вже розумів точно – усе було не дарма.
В яких тільки ролях не встигає побувати в житті дорослий чоловік – куди там тому Голлівуду.