Той, хто громить Реал: травми, ролі і магазин Гансі Фліка

В яких тільки ролях не встигає побувати за життя дорослий чоловік – куди там тому Голлівуду.

Гансі Флік вже в 5 років був жертвою – приїхав на велосипеді під автомобіль, стегно зламав.

Лікарі вламували сім'ю на титанові гвинти, але де там! Батько Гансі вбив в голову, що той буде футболістом. Реалізовував свою мрію через сина – таке буває дуже часто. Сам-то Флік старший пробитися не зміг і гарував на будівництві.

Гансі не мав спокою через це. Коли він забивав – йому купували бутси, як в Пеле. Коли грав погано – плівся сам-один кілька миль по засніженому лісі додому.

Авжеж, він не скаржився дорослим: "Батько робив усе можливе й неможливе, щоб наша сім'я почувалася забезпеченою".

W 1985 roku Hansi Flick trafił do Bayernu z SV Sandhausen. Na powitanie dostał komputer od ówczesnego sponsora FCB - Commodore. 20-letni Hansi zagrywał się w International Soccer :) pic.twitter.com/BoDVSaQ97H — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) May 5, 2020

Разом з тим, в командах Флік такого ніколи не робив, а навпаки уникав конфліктів, намагався залишити право на помилку – навіть у Барселоні, що вдруге поспіль розтрощила Реал:

"Ви маєте зрозуміти, що неможливо грати кожен матч, як сьогодні. Ми лише будемо намагатися".

***

Його юнацьке обличчя – типовий ботан.

Серйозно – вчився на банківського клерка, практики-семінари, а між тим виступи за Зандгаузен.

У 1983-му до нього додому приїхали скаути Штутгарта, вони якраз шукали опорника, але вимагали кинути універ. Флік відмовився: "Я тоді прагнув завершити курси, хотів мати ще якийсь навик на випадок, якщо з футболом не вийде".

Через рік Штутгарт виграв Бундеслігу – і виглядало, що Гансі облажався.

Через два роки за Фліком до Зандгаузена приїхала Баварія – і стало виглядати, ніби він геній.

In case you didn't know. This is young Hansi Flick pic.twitter.com/JJFQ1TRrtO — 𝐒𝐡𝐚𝐡𝐢𝐧 (@fcbboooy) November 1, 2024

У 1985-му в Баварії Флік трохи побув "селом" – ну де він, а де Генесс, Аугенталер, Бреме, Коллер, Пфафф, Маттеус?

Лотар, до слова, дуже сміявся з режимщика Фліка, що лягав спати раніше за всіх.

А от тренер Удо Латтек і поготів ігнорував, півсезону тримав в запасі, і тоді Гансі спитав у його асистента Егона Кордеса напряму: "Що не так?"

"Хлопче, ти все робиш правильно, але треба сміливіше йти на м'яч, проявляти ініціативу", – така була відповідь.

Наступне тренування Флік закінчив в крові.

А вже за два тижні Латтек, вибираючи склад на Баєр, несподівано оголосив: "Коли старі вовки старіють, їхню територію займають молоді вовки. Сьогодні гратиме Гансі".

Флік взяв це собі – в Барселоні цей принцип ну дуже помітний.

Ну, і сама Каталонія їх з Латтеком поєднала теж. Лише троє німців очолювали Блауграну – Гансі, Удо і ще Генесс Вайсвайлер, чию каденцію на Камп Ноу рідко згадують через конфлікт з Кройфом.

Mediano di rottura senza qualità particolarmente brillanti, Hansi Flick debutta nel Sandhausen e vive i suoi anni migliori nel Bayern della seconda metà degli anni Ottanta: qui lo vediamo segnare il suo unico gol in Coppa dei campioni Contro l'Austria Vienna. pic.twitter.com/kNNoKrAki9 — Giuseppe Pastore (@pastoreguiseppe) August 24, 2020

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Флік не такий – його згадують скрізь, де був.

Його іпостась кінця 80-х – рольовик, роботяга.

Тій Баварії дещиці не вистачало для єврокубків – наприклад, у фіналі КЄЧ-1987 з Порту, або у півфіналі Кубку УЄФА-1989 з Наполі, коли Марадона отак розминався.

В ту хвилину для Фліка Дієго був богом: "Граючи проти такого виняткового таланту, як Марадона, ти ніби виходиш за межі своїх можливостей. Техніка, легкість Дієго неймовірні. Ми програли 0:2, але тоді я зрозумів, що деякі поразки вчать більше, ніж перемоги".

Ще більше його навчив новий тренер Юпп Гайнкес, що після Наполі просто дав Гансі перепочити.

Так працював Юпп – говорив з кожним окремо, знав все про позафутбольне життя гравців, не мішав усіх в одну купу. Флік і це взяв собі – Роберт Левандовський не дасть збрехати:

"Неважливо, що тренери говорять ЗМІ, бо це все політика. Але мені важливо, що ми говоримо віч-на-віч. З Гансі я почуваюся краще".

Hansi Flick‘s mentor and main inspiration Jupp Heynckes won Real Madrid a CL, and now there‘s a good chance his student will win the CL for Barca pic.twitter.com/EzHdSUdaJT — - (@MusialaEra) January 12, 2025

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Флік побував і повним невдахою в 90-му – і то з подачі Крістофа Даума.

Тренер заманював його в Кельн обіцянками стабільного ігрового часу, прогресу, місця в Бундестім, де Флік ніколи не грав – і той купився. А як приїхав – Даума вже й слід простиг.

4 титули, 137 матчів – все лишилось в Мюнхені.

В Кельні Флік лише мучився, і це довело його до завершення кар'єри в 28 років – восени 1992-го після розриву "хрестів". Єдиний позитив – вже поламаним він побачив, як Мортен Ольсен комбінує заняття з м'ячем і без м'яча, і як це тішить команду. Тоді це було новаторством – Гансі й це взяв собі.

Паралельно він щось читав і занотовував на тренерських курсах.

Have a great weekend, everyone! 🌤️💐



📸 Insta: fc_bammental pic.twitter.com/LtQMeKV8Kw — Hansi Flick Fans ❤️ (@IHeartHansi2) June 1, 2024

Втім, його головна роль кінця 90-х нефутбольна – він став крутим продавцем спортивного екіпірування.

Містечко Бамменталь – лише 6600 жителів, і тут народилася його дружина Зільке. Вони купили приміщення, до ексгравця Баварії тягнулась клієнтура – і справа процвітала. Чого не скажеш про перші спроби Фліка когось тренувати.

З Бамменталем, приміром, він вилетів з 4-го дивізіону в 1998-му; з Гоффенгаймом намертво застряг у 3-му дивізіоні і був звільнений в 2005-му після поразки від Штутгарта-2.

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Якщо не сам, то хай великі розкажуть, що і як робиться – Флік вкотре змінив амплуа і став асистентом.

Перша зупинка – Зальцбург, де 65-річний Джованні Трапаттоні так завзято бігав з молодими, що ті завжди посміхалися. Флік і це занотував собі.

Ну, а далі стало серйозно – дзвінок з Німецької федерації, вони шукали помічника новому тренеру Бундестім Йоахіму Льову.

Giovanni Trapattoni managing RB Salzburg in 2007. His assistants, Lothar Matthäus and Hansi Flick pic.twitter.com/IUMBgrOwsb — Jim De Grèce 🇬🇷🇩🇪🇺🇸 | MacArthur's top guy (@ImperatorJim) October 5, 2020

Гансі трохи його знав – брат Йоггі Маркус замінив його в складі Зандгаузена у 1985-му.

А от що він не знав – це мотиви Олівера Біргоффа, який вибрав Фліка не тому, що перспективний тренер, а тому, що успішний бізнесмен: "Я опитав всіх представників Nike. Магазин Фліка за роки став одним з їхніх найкрупніших дистриб'юторів в регіоні. Всі казали, що він чудово веде справи".

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Нічого так поворот? Тепер Флік мав надати Бундестім чіткості й організації, як... у нього в магазині.

Сам Гансі прагнув іншого і зачастив до Арсенала, де записував прийоми мсьє Венгера. Його вразило, як француз перед кожною вправою запитував у гравців: "Навіщо це потрібно? Як ви це використаєте на полі?" Зараз він робить те саме в Барселоні.

А от в Бундестім нульових Флік спочатку був радше комунікаційником – з федерацією, пресою, навіть новачками, яких розселяв після приїзду.

І ще дуже нервував через невдачі – не так, як зараз.

У 2010-му він мало не став вдівцем, коли у його Зільке знайшли рак грудей. Флік тоді кинув усе, щоб врятувати дружину, з якою був разом, відколи йому було 18, а їй – 15.

Зільке була першою красунею Зандгаузена, вивчилася на стоматологиню і клялася, що полюбила Гансі не за футбол, а тому, що працював у банку, поки інші пили-гуляли.

Hansi ~ “I remember exactly how we [Hansi & his wife Silke] first met. She already had that charming smile back then, & I remember thinking: ‘My, what a pretty girl this is!’ Her laughter still infects me to this day & her positive attitude towards life has made me flourish” 🌹❤️ pic.twitter.com/kwaWnhvhC6 — Hansi Flick Fans ❤️ (@IHeartHansi2) September 20, 2022

"Я плакав частіше, ніж Зільке. Я досі захоплююся силою і спокоєм, з якими вона впоралася з тією ситуацією", – каже Гансі.

Зільке пощастило – вона вижила.

Ну, а Гансі відтоді сприймав футбольні поразки без зривів – каже, цінності змінилися.

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Хтось скаже – ось тоді він став топтренером! Але це повна хрінь.

Флік просто жив, вчився на помилках, як кожна розумна людина, а далі воно якось само.

Взяти хоча б півфінали – показова історія. На Євро-2012 вони з Льовом, порадившись, дали перепочити Мюллеру й Клозе з Італією, яку вважали легким суперником – і це завершилось катастрофою. Уже на ЧС-2014 Бундестім зіграла найкраще саме в півфіналі.

No way 😭😭😭😭😭😭



Flick was the one who stopped us from seeing Messi win the World Cup in 2014 ?!!! pic.twitter.com/rrYgLNRxgp — Pain.𝕏 (@GBarca_) May 30, 2024

Згодом вже без Йоггі Флік прокачав скіли скаута молоді, попрацювавши спортдиром Німецької федерації в 2016-му.

Йому навіть пропонували дико прибутковий пост директора академії в Сан-Франциско – вишукане життя без спортивних амбіцій, якого прагнула Зільке, але до Гансі невчасно для неї зателефонував Улі Генесс. Виявилось, що Ніко Ковач з усіма в Мюнхені пересварився, клуб шукав миротворця.

Новий шанс – і нова роль!

"Флік – особливий. На командних зборах він ніколи не сідав на чолі столу, а завжди серед нас, готовий усіх вислухати", – захоплювався Мануель Ноєр.

"До смішного доходило. Я ж неемоційна людина, але Гансі все одно зрозумів, що зі мною щось не так. Кілька разів перепитав. Я змушений був зайти до нього в номер і розповісти, що мене тривожать зміни в особистому житті. Нікому цього не казав, він один побачив".

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Ну, а коли Ковача вигнали, стало ще краще.

Мотиваційний ролик, змонтований Фліком перед фіналом ЛЧ-2020, де гравців закликають перемогти їхні рідні, пробив на сльозу всю команду. Інструкції - дуже конкретні й детальні за словами Томаса Мюллера – підготували її до всіх можливих сюрпризів.

Баварія тоді виграла геть усе, і лише як почала святкувати – Гансі немов у повітрі розчинився.

"Чорт забирай, а де він? Де Гансі? Виходь на сцену негайно. Сьогодні ми тут завдяки тобі. Ти завжди такий скромний, але тут потрібно побути в центрі уваги трохи", – гукав Карл-Гайнц Румменігге.

У 1980-му юнак із Зандгаузена кинувся до автобуса з Баварією, щоб попросити в нього автограф, і зірка не відмовила. Зараз же вони стояли поруч на одній сцені.

Ще одна роль – і яка!

Хоча, здається, не його улюблена. Вже за місяць Флік на Ібіці випадково наткнувся на деяких своїх чемпіонів, і Алаба від їхнього імені запросив тренера в їхню компанію. Так йому набагато зручніше.

"Знаєш, я б ніколи не зробив так з іншим менеджером, але Гансі був нам кимось середнім між братом і батьком".

Gavi was so hyper during training that Hansi Flick had to hold him and tell him to be careful. This boy 😂😂😂 pic.twitter.com/wXB88TKuur — Anabella💙❤ (@AnabellaMarvy) October 5, 2024

Вони ще не уявляли, як швидко опиняться по різні сторони барикад в іншій країні.

Ба більше – Флік ще й даватиме надію уболівальникам, яких морально вбив своїми 2:8, а принижений ним клуб довірить йому своє нове золоте покоління.

Єдине, що Гансі тоді вже розумів точно – усе було не дарма.

В яких тільки ролях не встигає побувати в житті дорослий чоловік – куди там тому Голлівуду.