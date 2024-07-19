Точно впораються краще? 7 ідеальних кандидатів на зміну Саутгейту в збірній Англії

Вже кілька днів як Гарет Саутгейт став минулим збірної Англії. Тож тепер керманичі "трьох левів" зайняті пошуками наступника легенди Мідлсбро. І поки одна з провідних збірних світу "обезголовлена", саме час поговорити про вірогідних наступників двічі фіналіста першості Європи.

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Чемпіон розібрався у калейдоскопі претендентів на посаду головного тренера збірної Англії. І відібрав тих, між якими дійсно розвернеться боротьба за вакансію.

Жузеп Гвардіола

Каталонець — мрія апологетів необхідності призначення "топового топа", тренера, який має за плечима не один десяток титулів та авторитет майже в будь-якого футболіста планети. До того ж, Гвардіола знає англійський футбол зсередини, знає місцевих футболістів, а з кількома найкращими з початку своєї роботи в Сіті й сам працював не один рік. Чим не ідеальний кандидат?..

Та якщо спробувати підкинути ложку дьогтю, на практиці все може виявитися не так солодко, як здається. По-перше, контракт Жузепа спливає лише за рік. Це означає, що тільки знайомитися з довіреною йому "спадщиною" каталонець зможе аж у середині літа 2025-го — вважай, менш ніж за 12 місяців до ЧС-2026. У таких умовах найближчий великий турнір може бути просто "принесений у жертву". По-друге, зі збірною Жузеп ще не працював. Чи добре це, чи погано — може показати лише час.

Томас Франк

Фахівець, з яким щодня працює чи не найперспективніший атакувальний хавбек з українським паспортом Єгор Ярмолюк, на олівці в босів англійського футболу не бути не може. Томас Франк — один з найбільш успішних менеджерів у англійському футболі в останні роки. Данець зробив із мало відомого навіть у межах Англії клубу з Лондона із надзвичайно скромними можливостями не просто команду АПЛ, а міцного середняка, який вже може собі дозволити собі не копійчані придбання. Таким є сьогоднішній Брентфорд.

Франк — це про вміння робити цукерочку з команди із обмеженими можливостями футболістів. Й саме зважаючи на невміння Саутгейта витискати з гравців, які є одними з кращих на своїх позиціях у світі більше, Томас на чолі "трьох левів" міг би бути корисним. Крім того, Франк — це дисципліна й водночас гарний мікроклімат всередині колективу. Відсутність роботи з "великими" командами та незнання шляху до титулів — серед мінусів.

Стівен Джеррард

Легенда Ліверпуля — це нагадування про попереднє покоління збірної Англії, від якого очікували великих перемог, і яке не виправдало сподівань навіть на половину. Стівен Джеррард, Френк Лемпард, Джон Террі, Ріо Фердінанд, Майкл Оуен та Уейн Руні — лише найбільш визначні представники тієї відомої плеяди талантів. І сьогодні один із найбільш яскравих із них здобув уже достатньо досвіду, щоб дочекатися настільки серйозної пропозиції від керівних органів футболу своєї батьківщини.

Так, за винятком періоду в Рейнджерс робота Джеррарда і в Астон Віллі, і навіть у саудівському Іттіфаці була далекою від ідеальної. Проте як наставник Стівен себе точно не вичерпав, і в Англії про нього не забувають, а харизма та авторитет Джеррарда важать і для нинішніх виконавців "трьох левів".

Едді Гау

Наставник Ньюкасла — "протеже" самого Алана Ширера. Один з трьох футболістів у історії "трьох левів", які забили за національну команду 30 голів, вважає Гау тим самим ідеальним кандидатом. І дійсно, Едвард Джон Френк увагу до своєї персони заслужив. Гау досягав успіху з кожною командою, яку тренував. Ні, говорити про вдалий чи поганий період на чолі "сорок" буде передчасним, але Едді точно є тим тренером, з яким клуб, який вважається найбагатшим у світі, йде у правильному напрямку.

Крім того, Гау не втомлюється давати результат в різних умовах. Борнмут, Бернлі, а тепер клуб із "Сент-Джеймс Парк" — усе це клуби з різними можливостями та необхідністю шукати різні шляхи до перемог. І Едді їх знаходить. Гау — втілення тієї нової генерації своїх тренерів у Англії, які, не маючи зіркового статусу чи великих талантів, піднялися на гарний рівень за рахунок наполегливої праці та вміння пристосовуватися до умов. І це — точно непоганий "багаж" для "подорожі" просторами задач тренера збірної.

Грем Поттер

Незважаючи на те, що екстренер Челсі продовжує отримувати від "синіх" більш ніж кругленькі 200 тисяч фунтів на місяць, і з такими виплатами не працювати собі в задоволення можна ще довго, за роботою Поттер скучив. Як скучив і за реноме одного з найбільш перспективних тренерів Англії. Саме так — навіть з урахуванням того, що Грему вже 49, після періоду в Челсі у Британії його персону пов'язують радше з недосказаністю, ніж із завершеністю чи розчаруванням.

За плечима Поттера вдалі періоди в Суонсі та Брайтоні, а також доведене вміння вибудовувати довірчі відносини з підопічними. Крім того, Грем відомий своєю скрупульозністю — він полюбляє розбирати до молекул, як своїх гравців, так і футболістів і взагалі команду суперника. Останнє точно стане в нагоді на чолі збірної.

Маурісіо Почеттіно

Аргентинського фахівця сміливо можна вважати однією з найбільш безталанних фігур серед тренерського цеху усього Старого Світу останніх років. Почеттіно гучно заявив про себе ще в скромних Еспаньйолі та Саутгемптоні, довів, що може створити команду переможців у Тоттенгемі, але з лондонцями не тільки зупинився за крок від перемоги в Лізі чемпіонів, а й уперше зіштовхнувся з суворими реаліями необхідності рахуватися зі специфічними поглядами на футбол власника клубу.

Почеттіно виграв перші титули в кар'єрі тренера в ПСЖ, потім отримав шанс довести, що не випав з когорти найкращих у своїй справі в Челсі і… знову опинився не в той час не в тому місці. Доля наче знущається над сеньйором Маурісіо, не даючи змоги отримати можливість проявити себе у дійсно гідному його таланту проєкті. Робота в збірній Англії може стати саме такою нагодою.

Йоахім Льов

Тріумфатор мундіалю-2014 може виявитися для Англії не просто знахідкою, а єдино вірним рішенням. Льов — багаторічний наставник збірної Німеччини з ледь не зразковим бекграундом, тренер, який знає, як створювати команди-переможниці, й навіть змінювати одне успішне покоління іншим. Крім того, Льов — це й про динамічний, швидкий і водночас ефективний футбол, якого велика кількість уболівальників "трьох левів" зачекалися.

Герр Йоахім за футболом скучив. Льов не тренує протягом уже більш як 3 років, тому інформація про те, що в темі можливої співпраці з Англією він почав діяти на випередження, дійсно схожа на правду. І якщо такий союз стане реальністю, британська збірна отримає тренера, який поєднує в собі усі якості класного сучасного професіонала, що спеціалізується на роботі саме з національною командою.