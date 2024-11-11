Хто зробить Довбика найкращим бомбардиром Серії А? 6 неочевидних кандидатів на нового тренера Роми

Нападник збірної України Артем Довбик залишився без тренера. Це сталося вже вдруге з початку сезону. Як очікується, Рома може знайти нового наставника протягом паузи на матчі національних збірних.

Чемпіон вирішив "допомогти" клубу з Вічного міста. І пропонує свій перелік наставників, з якими центрфорвард з українським паспортом може розкрити свій потенціал краще.

ФК Рома

Грем Поттер

Як стало відомо з італійських ЗМІ, для пошуку, на його думку, достойної кандидатури, власник Роми Ден Фрідкін скористався допомогою агентства(!) з пошуку менеджерів. Останнє, своєю чергою, рекомендувало громадянину США звернути увагу обов'язково саме на іноземних спеціалістів. Серед таких рекрутери нібито називають ім'я Френка Лемпарда.

Ідучи в фарватері логіки тих, хто вважає, що розуміється на футболі, будучи звичайною "цивільною" організацією, звернемо увагу на куди більш статусного кандидата. Мова про Грема Поттера – ще одного колишнього тренера Челсі, який, на відміну від Лемпарда, має й позитивний досвід роботи у клубі провідного європейського чемпіонату. Поттер офіційно без роботи з квітня 2023-го, якийсь час його пов'язували зі збірною Англії, та врешті все залишилося на рівні чуток. Для пана Грема пропозиція від Роми могла б стати порятунком від ще більш тривалого застою в кар'єрі. І від такого розвитку подій англієць, з високою вірогідністю, відмовлятися б не став.

Йоахім Льов

Творець однієї з найбільш успішних збірних у історії Німеччини в "творчій відпустці" з літа 2021-го. Не так давно про герра Льова говорили в контексті можливої роботи для німця в Баварії після відходу Томаса Тухеля. Та той надав перевагу варіанту діяти на випередження, адже ще до масового поширення чуток у ЗМІ пояснив, що зі своєї сторони можливості роботи у Німеччині більше не бачить.

Фото з соціальних мереж

Для Фрідкіна варіант з Льовом привабливий високим статусом наставника. Німець, якого ми знаємо – тренер, з усією повагою до Роми, клубу більш значущого рівня реальних амбіцій. Однак тривала перерва в роботі має свої наслідки: для "відновлення" навичок та умінь Льову потрібен той, хто безжальний до всіх – Його Величність Час. Так, Льов не така медійна й гайпова фігура, як Жозе Моурінью, але привернути увагу до "вовків", по суті, "елітним" призначенням, а головне – у перспективі претендувати на титули, йому до снаги.

Ерік тен Хаг

Нідерландець ще не встиг впоратися з сумом від втраченої можливості стати своїм у Манчестер Юнайтед, та іноді найкращий спосіб позбутися туги – новий виклик без відтермінування. Так, Рома – клуб з іншими, й відверто меншими можливостями, ніж МЮ, але і тен Хаг з "червоними дияволами" очікуваних результатів аж ніяк не досяг.

Фото з соціальних мереж

Варіант з екснаставником Аякса на чолі Роми виглядає перспективним якраз для українського нападника. Тен Хаг надає перевагу футболу з активним використанням флангів атаки, з ним Довбик нинішнього "снарядного голоду" відчувати точно не буде. Перед тим же Льовом пан Ерік має перевагу у віці. Якщо німцю 64, то громадянину Нідерландів на 10 років менше, а це – про можливість розраховувати на побудову дійсно довготривалого проєкту.

Хаві Ернандес

Легенда Барселони продовжує наполягати на бажанні відпочити щось так до наступного літа. Втім, відмовлятися від дійсно вигідної, з фінансової та спортивної точок зору, пропозиції з провідного чемпіонату Старого Світу Ернандес не буде. Це той випадок, коли на все є своя ціна.

Фото з соціальних мереж

Фрідкін – людина небідна. Й за деякого розвитку подій може почати вкладати у "вовчий" проєкт відчутно більші кошти, ніж наразі. Саме за такого розвитку подій кандидатури типу Хаві для Роми можуть стати актуальними. Варто зазначити, що колишній славетний плеймейкер – шанувальник комбінаційного, хай і дещо "стриманого" варіанту атакувального футболу. Тож із гіпотетичним Хаві на лаві Довбик точно міг би розраховувати на відчутно більші можливості, які йому б створювали одноклубники.

Ігор Тудор

На рахунку хорвата досвід роботи в римському клубі вже є. Досвід неоднозначний. Саме так – назвати роботу Тудора в Лаціо ні вдалою, ні провальною, аж ніяк не можна. Однак осад після співпраці з "орлами" в ексфутболіста Ювентуса точно залишився. А разом з ним – і очевидна мотивація "віддячити" в іншому італійському клубі.

Фото з соціальних мереж

Втім, можливий союз Тудора та Роми викликаний аж ніяк не тільки почуттям помсти в балканця. Перебуваючи на лаві Марселя, Тудор довів, що здатен вирішувати серйозні завдання й ставити амбіційній, топовій команді у своєму чемпіонаті привабливий футбол та симпатичний малюнок гри.

Фабіо Каннаваро

Якщо ж Фрідкін все ж вирішить звернутися до італійської школи тренерів, тут для нього теж є цікавий, відносно недорогий, а головне – перспективний кандидат. В країні Лучано Паваротті й Данте Аліг’єрі Володар "Золотого м'яча-2006" – харизматична, легендарна і, що не менш важливо – авторитетна постать.

Фото із соціальних мереж

У свої 51 Каннаваро – вже немолодий тренер із доволі значним досвідом "самостійної" роботи. Однак отримати шанс у топовому клубі з гарним ресурсом він можливості ще не мав. Не будемо ж ми рахувати за такий китайську мильну бульку Гуанчжоу Евергранде, еге ж? У випадку, коли Фрідкін схоче зупинити свій вибір на тренері, який не вимагатиме ні значної зарплати, ні великих витрат на ринку для посилення складу, й при цьому знає італійський футбол зсередини, Каннаваро – дійсно привабливий варіант.