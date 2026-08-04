Знаменитий англійський арбітр отримав роботу в турецькому футболі

Відомий англійський рефері Ентоні Тейлор отримав керівну посаду в суддівському корпусі Туреччини.

Про це повідомляє ВВС.

За їхньою інформацією, Тейлор став директором з елітного суддівства Федерації футболу Туреччини. Він відповідатиме за стратегічний і технічний розвиток суддівського корпусу, який обслуговує матчі елітного рівня в турецькому футболі.

47-річний англієць приступає до роботи в непростий для турецького суддівського корпусу час. Минулого року 149 арбітрів були відсторонені через те, що робили ставки на футбольні матчі. Це спонукало Федерацію футболу Туреччини запустити масштабну реформу суддівства у країні.

Нагадаємо, лише наприкінці липня Тейлор завершив кар'єру судді після чемпіонату світу-2026.