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АПЛ відреагувала на роботу рефері, який встановив рекорд за кількістю попереджень за матч

Олександр Булава — 17 вересня, 20:20
АПЛ відреагувала на роботу рефері, який встановив рекорд за кількістю попереджень за матч
CBS Sports

Один з найкращих арбітрів Англійської Прем'єр-ліги Ентоні Тейлор не отримав призначення на наступний тур після матчу Борнмут – Челсі.

Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, у матчі команд Іллі Забарного та Михайла Мудрика був встановлений новий рекорд ліги за кількістю жовтих карток. Тейлор показав 16 жовтих карток – 6 гравцям "вишень" та 8 футболістам "синіх". Ще по одній було показано тренерам команд.

Попередній рекорд було встановлено у поєдинку між Тоттенгемом та Шеффілд Юнайтед у сезоні-2023/24 – 13 попереджень.

Нагадаємо, напередодні Евертон Віталія Миколенка на виїзді програв Астон Віллі. Українець отримав пошкодження на 25 хвилині матчу.

Ще один українець Олександр Зінченко пропустив поєдинок Арсенала через травму гомілки.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ентоні Тейлор

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