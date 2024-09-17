АПЛ відреагувала на роботу рефері, який встановив рекорд за кількістю попереджень за матч

Один з найкращих арбітрів Англійської Прем'єр-ліги Ентоні Тейлор не отримав призначення на наступний тур після матчу Борнмут – Челсі.

Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, у матчі команд Іллі Забарного та Михайла Мудрика був встановлений новий рекорд ліги за кількістю жовтих карток. Тейлор показав 16 жовтих карток – 6 гравцям "вишень" та 8 футболістам "синіх". Ще по одній було показано тренерам команд.

Попередній рекорд було встановлено у поєдинку між Тоттенгемом та Шеффілд Юнайтед у сезоні-2023/24 – 13 попереджень.

Нагадаємо, напередодні Евертон Віталія Миколенка на виїзді програв Астон Віллі. Українець отримав пошкодження на 25 хвилині матчу.

Ще один українець Олександр Зінченко пропустив поєдинок Арсенала через травму гомілки.