Верратті не допоможе збірній Італії у плейоф відбору на ЧС-2026 – інсайдер

Центральний півзахисник катарського Аль-Арабі Марко Верратті не буде помічником для збірної Італії у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це інформує Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, досвідчений гравець перенесе операцію на коліні через розрив меніска.

26 березня "скуадра адзурра" зіграє проти Північної Ірландії (о 21:45 за Києвом). У випадку перемоги італійці вийдуть у фінал плейоф, де зустрінуться з переможцем пари Уельс – Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, що команда Дженнаро Гаттузо завершила груповий етап кваліфікації на другому місці, набравши 18 балів у 8-ми турах.

Додамо, що на початку березня 2026-го з'явилась інформація, що 33-річний футболіст дав "добро" на своє повернення у національну команду.

Востаннє Верратті одягав футболку італійської збірної 18 червня 2023 року, коли взяв участь у поєдинку за третє місце у Лізі націй проти Нідерландів. Марко відіграв 85 хвилин, а Італія здобула перемогу 3:2.

Загалом за його спиною 55 поєдинків за збірну Італії, у яких він відзначився 3 голами та 4 асистами.