Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Верратті може повернутися в збірну Італії

Олег Дідух — 2 березня 2026, 13:29
Верратті може повернутися в збірну Італії
Марко Верратті
instagram.com/marco_verratti92

Іменитий півзахисник Марко Верратті може незабаром повернутися в збірну Італії після трирічної перерви.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, нещодавно у Верратті були прямі контакти з головним тренером збірної Італії Дженнаро Гаттузо. Хавбек Аль-Духаїля висловив готовність повернутися до національної команди. Він може отримати виклик на березневі матчі плейоф відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Востаннє Верратті грав за збірну Італії ще у 2023 році. Він дебютував за національну команду в 2012 році, сумарно провів 55 матчів і забив 3 голи. Зі "Скуадрою адзуррою" став чемпіоном Європи у 2021 році.

У січні поточного року повідомлялося про те, що Верратті може перейти в Боку Хуніорс.

Збірна Італії з футболу Марко Верратті

Марко Верратті

Бока Хуніорс може підписати ексзірку збірної Італії
Верратті стане співвласником рідного клубу
Три клуби АПЛ хочуть підписати ексзірку збірної Італії
Інтер може повернути в Європу зіркового хавбека
Барселона може підписати зіркового півзахисника катарського клубу

Останні новини