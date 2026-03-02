Верратті може повернутися в збірну Італії

Іменитий півзахисник Марко Верратті може незабаром повернутися в збірну Італії після трирічної перерви.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, нещодавно у Верратті були прямі контакти з головним тренером збірної Італії Дженнаро Гаттузо. Хавбек Аль-Духаїля висловив готовність повернутися до національної команди. Він може отримати виклик на березневі матчі плейоф відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Востаннє Верратті грав за збірну Італії ще у 2023 році. Він дебютував за національну команду в 2012 році, сумарно провів 55 матчів і забив 3 голи. Зі "Скуадрою адзуррою" став чемпіоном Європи у 2021 році.

У січні поточного року повідомлялося про те, що Верратті може перейти в Боку Хуніорс.