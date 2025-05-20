Я лояльна людина, – Моурінью прокоментував інтерес до себе з боку інший клубів

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився про своє майбутнє на тлі чуток у ЗМІ та підтвердив інтерес до себе з боку інших клубів взимку.

Слова португальця наводить Talksport.

"Я можу чітко заперечити, що мав якісь контакти із Федерацією футболу Португалії. Я дуже лояльна людина.

Єдиний раз, коли на мене виходив інший клуб, я одразу повідомив про це президенту. Це було у січні, я повідомив керівництву про цей факт, а згодом провів зустріч й у підсумку відмовився від пропозиції", – розповів Моурінью.

Зазначимо, що видатний фахівець працює з Фенербахче з літа 2024 року. Сезон-2024/25 "канарки" завершили на другому місці у турнірній таблиці, поступившись чемпіонством Галатасараю.

У західних ЗМІ все частіше з'являються провідомлення про можливе повернення Моурінью до АПЛ, де у його послугах зацікавлений Лідс.

Втім, новачок елітного дивізіону згодом спростував інформацію про можливе звільнення Даніеля Фарке.

Окрім того, сам Моурінью відмовлявся обговорювати своє майбутнє у Туреччині з поваги до свого клубу.