Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва заявив, що він вже визначився зі своїм майбутнім на тлі спливаючого контракту.

Слова 31-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

Наступного літа завершиться термін дії угоди між Сілвою та Манчестер Сіті, і сторони поки що не ведуть переговори про продовження співпраці. Це не бентежить футболіста, який знає, що він збирається робити далі.

" Я точно знаю, що робитиму, але зараз не час про це говорити. Настав час зосередитися на Манчестер Сіті, спробувати зробити все можливе, щоб повернути клуб туди, де йому місце", – сказав Сілва.

Бернарду Сілва виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року, коли він перейшов з Монако за 50 мільйоні євро. За цей час півзахисник провів 414 матчів, у яких відзначився 72 голами та 74 асистами, а також виграв безліч трофеїв.

Якщо Сілва вирішить залишити "Етіхад", він може продовжити кар'єру в Ювентусі, одному з клубів Саудівської Аравії або ж повернутися до рідної Бенфіки, де португалець об'єднається з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим.