Зірка Манчестер Сіті визначився із майбутнім на тлі останнього року контракту з клубом

Олексій Погорелов — 1 жовтня 2025, 17:06
Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва заявив, що він вже визначився зі своїм майбутнім на тлі спливаючого контракту.

Слова 31-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

Наступного літа завершиться термін дії угоди між Сілвою та Манчестер Сіті, і сторони поки що не ведуть переговори про продовження співпраці. Це не бентежить футболіста, який знає, що він збирається робити далі.

"Я точно знаю, що робитиму, але зараз не час про це говорити. Настав час зосередитися на Манчестер Сіті, спробувати зробити все можливе, щоб повернути клуб туди, де йому місце", – сказав Сілва.

Бернарду Сілва виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року, коли він перейшов з Монако за 50 мільйоні євро. За цей час півзахисник провів 414 матчів, у яких відзначився 72 голами та 74 асистами, а також виграв безліч трофеїв.

Якщо Сілва вирішить залишити "Етіхад", він може продовжити кар'єру в Ювентусі, одному з клубів Саудівської Аравії або ж повернутися до рідної Бенфіки, де португалець об'єднається з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим.

