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Ще одна оренда? Жоау Фелікс може продовжити кар’єру в Туреччині

Олег Дідух — 26 березня 2025, 17:31
Ще одна оренда? Жоау Фелікс може продовжити кар’єру в Туреччині
Жоау Фелікс
ФК Мілан

Агент Жоау Фелікса Жорже Мендеш заявив, що влітку поточного року його клієнт може перейти в Галатасарай.

Мендеша цитує Sporx.

"Якщо клуби досягнуть угоди – мій клієнт гратиме за Галатасарай", – заявив агент.

Нагадаємо, на початку лютого Фелікс перейшов у Мілан на правах піврічної оренди без опції викупу. За італійський клуб відзначився 1 голом і 1 асистом у 10 матчах.

Права на Фелікса належать Челсі, контракт із яким діє до літа 2031 року. Трансферна вартість 25-річного гравця збірної Португалії оцінюється в 25 мільйонів євро.

Галатасарай планує взяти форварда в річну оренду з правом викупу. Стамбульський клуб бачить в ньому заміну Віктору Осімхену, який покине команду наприкінці поточного сезону.

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