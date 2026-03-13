Хороші новини для України: тренер Ліверпуля розповів про відновлення зіркового форварда збірної Швеції

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про відновлення шведського нападника Александера Ісака.

Про це він розповів під час пресконференції.

Наставник "мерсисайдців" заявив, що 26-річний форвард працює ще за межами загальної групи під пильним наглядом реабілітолога.

"Як проходить відновлення Ісака? Алекс все ще працює з реабілітаційною командою. Він поки що не повернувся до тренувань з командою", – сказав Слот.

Це означає, що його участь у матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти України є дуже малоймовірною, адже поєдинок відбудеться вже 26 березня (о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, що Ісак травмувався у поєдинку АПЛ проти Тоттенгема (20 грудня 2025 року), у якому захисник "шпор" Міккі ван де Вен зламав йому ногу, здійснивши підкат одразу після того, як нападник Ліверпуля розмочив нулі на табло. До жахливого ушкодження Ісак провів на полі лише 15 хвилин.

До травми Александер встиг взяти участь у 16 матчах за Ліверпуль в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав один асист. Відзначимо, що швед перебрався до "мерсисайдців" із Ньюкасла лише у вересні 2025-го, підписавши контракт до кінця червня 2031 року.

Раніше повідомлялось, що збірна Швеції, з якою зустрінеться команда Сергія Реброва, втратила усіх своїх трьох основних голкіперів.