Зірковий безробітний. 4 клуби УПЛ для Ракицького

Колишній гравець збірної України Ярослав Ракицький в українському футболі залишається фігурою неоднозначною. Після повернення з країни-терориста Ракицький встиг проявити себе як людина, яка любить свою батьківщину, але того, що зроблено раніше, не переробиш.

З першого дня другого місяця літа Ярослав перебуває у статусі вільного агента — його шляхи з Шахтарем розійшлися вдруге у кар'єрі. Святкуючи 35-річчя, Ракицький нового роботодавця поки не знайшов. Тож Чемпіон іменитому футболісту з цим питанням вирішив допомогти. І "підібрав" для Ярослава ті українські клуби, які, на нашу думку, йому підходять якнайкраще.

Ворскла

Полтавські футболісти звикли, що в центрі оборони діями команди керує досвідчений футболіст. У часи розквіту Ворскли епохи Миколи Павлова це був Арменд Даллку, потім албанця "замінив" Володимир Чеснаков. У кінці червня багаторічний капітан "зелено-білих" увійшов до тренерського штабу рідного клуба. Звільнилася "вакансія".

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Зараз у полтавців 4 центрбеки, з яких одразу двох — легіонерів Луку Гучека та Лукаса Раміреса — футболістами з міцними позиціями у складі точно не назвеш. Та й жоден з гіпотетичних конкурентів Ярослава гравцем із навіть приблизно таким профайлом, як він, аж ніяк не є. Враховуючи, що навіть за наявності настільки сильних конкурентів, як у Шахтарі, протягом минулого сезону Ракицький провів 18 матчів у всіх турнірах, та ще й відзначився двома забитими м'ячами та аналогічною кількістю асистів, Ярослав був би корисним і в нинішній Ворсклі.

Лівий Берег

Сенсаційний дебютант УПЛ переживає історичне літо. Клуб з передмістя столиці вийшов у еліту, й зробив це несподівано сам для себе. Однак щасливі миттєвості також роблять особливо важким нинішній період для керівництва клубу та тренерського штабу. Лівий Берег змушений не тільки відчувати наслідки скорегованої підготовки до сезону, а й на ходу займатися комплектацією колективу. Під нові завдання та реалії.

Наразі у складі "жовто-зелених" досвід гри в УПЛ мають лічені футболісти, а підбір виконавців рівню вищого дивізіону точно не відповідає. Нема сумніву — клуб буде з футболістами, як прощатися, так і підписувати нових виконавців. Для Ракицького варіант із Лівим Берегом привабливий не тільки можливістю жити та працювати у Києві, а й стати лідером та ватажком амбіційного колективу, який починає свій шлях в еліті з чистого аркуша. Привабливим робітником для ЛБ є й сам Ракицький, який одним лише своїм прізвищем увагу до клубу точно підвищить.

Колос

Незважаючи на вже кількарічну відсутність єврокубків для клубу з Ковалівки, амбіції Андрія Засухи нікуди не поділися. Колос залишається стабільно активним на трансферному ринку, із сезону в сезон підписуючи відомих на рівні українського футболу виконавців. Не варто забувати й про доволі вигідну географію базування команди, яка "закріплена" за населеним пунктом менш як у сотню кілометрів від Києва.

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У Колосі Ракицький може скласти перспективний дует із Микитою Бурдою чи Валерієм Бондаренком, або ж стати для "колосків" опцією в опорній зоні, розв’язавши ноги для креативу глибинному плеймейкеру, яким покликаний стати один із літніх новачків колективу Ігор Харатін.

Полісся

Варіант із житомирцями виглядає чи не найбільш очевидним з точки зору медійної привабливості трансферу. Причому для обох сторін. Не секрет, що Полісся декларує великі амбіції, клуб співпрацює з Олександром Усиком, а залучення такого титулованого футболіста, як Ракицький, могло б дозволити "вовкам" привернути увагу немалої кількості "нейтральних" уболівальників.

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Та Ярослав міг би бути корисним Поліссю і з точки зору спортивних навичок та умінь. Головними чеснотами Ракицького є досвід та уміння починати атаки, а нинішнім житомирцям не вистачає як першого, так і другого. Крім того, наразі центр захисту "вовків" точно не сформований, адже позиції Сергія Чоботенка "залізними" не назвеш, а Едуард Сарапій свій авторитет тільки завойовує. Як показали матчі з Олімпією, у такому компоненті гри, як швидкий вихід з оборони, в житомирців проблеми є. І Ярослав їх розв’язати може допомогти.