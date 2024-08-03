Вийшов кліп про Ракіцького, в якому він обіймається з бійцем ЗСУ

Сьогодні ексзахиснику Шахтаря і збірної України Ярославу Ракіцькому виповнюється 35 років.

На свій день народження він отримав несподіваний подарунок — напередодні його дружина Ольга випустила присвячений йому мотиваційний кліп "Мій спортсмен". На відео ми бачимо найяскравіші моменти карʼєри Ярослава Ракіцького.

У зйомках кліпу маленького Ярика зіграв юний Станіслав Олійник, який з дитинства вболіває за Ракіцького та грає під номером 4 у вінницькій школі ФК Шахтар. Ольга зізнається, що їй було важливо знайти на цю роль лівоногого футболіста, який вміє подавати схожі фірмові діагоналі Ярослава.

"Я знаю, наскільки важливо було для мого чоловіка грати за свою рідну команду Шахтар, це була мрія його дитинства, — розповідає Ракіцька. — Більшу частину життя він присвятив Шахтарю. Я знаю, як він переживає, тож зараз ми проходимо непростий період. Не дивлячись ні на що, я завжди поруч, кохаю його як чоловіка і вірю в нього, як в спортсмена. Він — мій чемпіон".

Ольга, яка стала і автором пісні, старається максимально мотивувати свого чоловіка:

"Ти не втомився мій спортсмен — все тільки починається,

Коли закінчена глава, наступна відкривається.

Все буде добре мій спортсмен, я за тобою йду!

І перемоги всі твої ще попереду!"

Також в кліпі є кадри, на яких Ракіцький обіймається з українськими військовими. Нагадаємо, фани Шахтаря, які зараз перебувають у ЗСУ зізнавалися, що Ракіцький підтримує їх фінансово з самого початку війни, потім це підтверджувала і його дружина.

"Тебе хотіли зламати, а ти стояв стіною

Та попри біль і втрати, правда буде з тобою" — продовжує співати Ольга.

Закінчується кліп архівним діалогом Ракіцього 2017 року, який прямо натякає на його теперішню ситуацію:

"Я віддам себе всього моєму рідному клубу. Гратиму до того, поки мені не скажуть "йди".

Нагадаємо, декілька тижнів тому в українця закінчився контракт з Шахтарем, з яким він був пов’язаний протягом 12 років, і зараз агенти шукають Ярославу нову команду.

В січні цього року Ракіцький дав ексклюзивне інтерв’ю Чемпіону, в якому зізнався, що залюбки заспівав би гімн України на стадіоні.

У листопаді 2023 року Ольга Ракіцька випустила пісню, присвячену "Шахтарю", "Помаранчеве серце", яку назвали фан-гімном гірників.

Максим Розенко, Чемпіон