Хвиля травм: Манчестер Юнайтед ризикує залишитися без свого лідера до кінця сезону

Манчестер Юнайтед може до кінця сезону залишитися без свого несподіваного лідера в особі Амада Діалло.

Про цю катастрофу повідомляє Daily Mail.

Згідно з джерелом, Діалло отримав травму на тренуванні, через яке 22-річний івуарієць може вибути з гри на тривалий термін.

Більше того, це не єдина втрата "червоних дияволів". Вчора головний тренер Рубен Аморім повідомив, що кілька днів тому травмувалися деякі футболісти.

Тепер стало відомо, кого мав на увазі 40-річний португалець – Мануель Угарте та Тобі Кольєр ризикують пропустити майбутній матч проти Тоттенгема. Але й це ще не все, бо Коббі Мейну не зможе допомогти своїй команді протягом кількох тижнів, а може й більше.

Нагадаємо, що Амад Діалло став одним з лідерів команди Аморіма цього сезону. Вінгер відзначився 9 голами та 7 асистами у 36 іграх.

Завтра, 16 лютого, Манчестер Юнайтед та Тоттенгем зустрінуться у поєдинку 25 туру АПЛ. Старт матчу запланований на 18:30 за київським часом.