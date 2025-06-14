Форвард збірної Португалії може покинути ПСЖ

Нападник збірної Португалії Гонсалу Рамуш може покинути ПСЖ під час нинішнього літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке більше не вважає Рамуша важливою частиною проєкту та готовий продати гравця влітку.

Нагадаємо, 23-річний форвард збірної Португалії перейшов у ПСЖ влітку 2023 року з Бенфіки за 65 мільйонів євро. Наразі його трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів, контракт діє до літа 2028 року.

У поточному сезоні на рахунку Рамуша 18 голів і 6 асистів у 41 матчі за ПСЖ в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що свіжоспечені переможці Ліги чемпіонів близькі до підписання центрального захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного.