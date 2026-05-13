Зірка серіалу Тед Лассо став професійним футболістом

35-річний актор Крісто Фернандес став професійним футболістом.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу Ель-Пасо Локомотив, із яким актор уклав контракт.

Крісто Фернандес найбільше відомий завдяки ролі футболіста Дані Рохаса в культовому телесеріалі "Тед Лассо".

Утім, із футболом його пов'язує не тільки це. До 15 років він виступав за молодіжну команду мексиканського Текос, після чого через травму обрав кар'єру актора.

Перед підписанням контракту Фернандес пройшов двомісячний перегляд у клубі. Він регулярно тренувався із командою та взяв участь у передсезонному матчі. Раніше він також проходив перегляд у Чикаго Файр. Ель-Пасо грає в другому дивізіоні США.

Нагадаємо, наприкінці квітня вийшов тизер нового сезону "Теда Лассо", прем'єра запланована на серпень поточного року.