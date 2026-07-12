Зірка серіалу "Тед Лассо" дебютував у професійному футболі

Актор популярного серіалу Apple TV+ "Тед Лассо" Крісто Фернандес, який у квітні цього року підписав контракт на умовах професійного футболіста з клубом другого за силою дивізіону США Ель-Пасо Локомотив, вже встиг дебютувати за першу команду в Кубку USL.

Деталі повідомляє KVIA ABC-7.

Як раніше зазначалось, тренерський штаб дозволив 35-річному артисту доєднатися до команди після двомісячного випробування.

Мексиканець, знайомий глядачам за роллю Дані Рохасав в американському спортивному серіалі, вийшов на заміну на 79-й хвилині у матчі проти Нью-Мексико Юнайтед, який закінчився поразкою Ель-Пасо з рахунком 0:2.

За даними статистичного порталу Sofascore, актор у цьому поєдинку виступив у ролі нападника, зробив загалом три дотики до м'яча та віддав три точні передачі.

Зауважимо, що Крісто Фернандес раніше займався футболом у своєму рідному місті Гвадалахарі, проте був вимушений завершити кар'єру через травму коліна.

Нагадаємо, що напередодні Компанія Apple представила перші кадри нового сезону популярного футбольного серіалу "Тед Лассо" та оголосила орієнтовну дату прем'єри.