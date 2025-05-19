Зірковий захисник Реала Давід Алаба може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Real Madrid Confidencial.

Клуби із Саудівської Аравії зацікавлені у послугах Алаби. Водночас, Реал хотів би позбутися 32-річного австрійця через його дуже високу зарплату – 22,5 мільйона євро на рік до оподаткування.

Через високу травматичність Алаба після переходу з Баварію влітку 2021 року так і не став ключовим гравцем для Реала. У поточному сезону захисник провів 14 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Контракт Алаби з Реалом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро. Наприкінці квітня австрієць переніс операцію на коліні через розрив внутрішнього меніска.