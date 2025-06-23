Беллінгема прооперують одразу після завершення клубного чемпіонату світу

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем, який страждає на травму плеча з 2023-го, буде прооперований після клубного чемпіонату світу.

Про це англієць розповів після перемоги над мексиканською Пачукою.

"Зараз усе добре, біль не такий сильний. Операція відбудеться через кілька днів після турніру, після фіналу. Я радий цьому. Це тривало дуже довго. Я вже втратив терпіння до носіння бандажа. Лікарі та персонал були чудовими, але зараз я готовий звільнити плече", – сказав Беллінгем.

Джуд Беллінгем вивихнув плече в матчі з Райо Вальєкано в листопаді 2023 року, проте через напружений графік не міг провести повноцінне відновлення від травми. Через це хавбек може пропустити початок наступного сезону.

У Реалі знали про проблеми англійця з плечем ще в період його гри за дортмундську Боруссію з 2020 по 2023 рік.

У нинішньому сезоні 21-річний півзахисник провів 54 матчі у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав 14 асистів за "королівський клуб".