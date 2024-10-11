Голанд у 24-річному віці став найкращим бомбардиром в історії збірної Норвегії

Зірковий форвард Ерлінг Голанд оформив дубль у матчі проти Словенії (3:0) та став найкращим бомбардиром в історії збірної Норвегії.

Тепер на рахунку 24-річного Голанда 34 голи за національну команду. Для такої кількості голів йому вистачило 36 зіграних поєдинків.

Нападник Манчестер Сіті обійшов легендарного Йоргена Юве, який виступав у 1920-30-х роках. Бронзовому призеру Олімпіади-1936 знадобилося 45 матчів, щоб забити 33 голи за національну команду.

Erling Haaland becomes Norway men's top scorer with 34 goals.



He's done it in only 36 games ⏱️ pic.twitter.com/5K38DjmQAy — B/R Football (@brfootball) October 10, 2024

Збірна Норвегії набрала 7 очок і лідирує у групі 3 дивізіону B Ліги націй. У наступному матчі команда Голанда на виїзді зіграє з Австрією 13 жовтня.