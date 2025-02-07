Одноклубника Забарного визнали найкращим гравцем січня в АПЛ

Півзахисника Борнмута Джастіна Клюйверта визнано найкращим гравцем січня в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це йдеться на сторінці ліги в соцмережі Х.

У січні син легендарного нападника Патріка Клюйверта за 4 зіграні матчі забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.

5 goals and 2 assists in the league 🔥



A standout month earns Justin Kluivert the January @PremierLeague Player of the Month. pic.twitter.com/wTT2nYKmfn — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 7, 2025

Крім Клюйверта на цю нагороду претендували: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Коді Гакпо (Ліверпуль), Дін Гейзен (Борнмут), Александер Ісак (Ньюкасл), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелес), Бріан Мбемо (Брентфорд).

Нагадаємо, Борнмут, за який також виступає український захисник Ілля Забарний, наразі йде 7-м в турнірній таблиці АПЛ. В активі "вишень" 40 очок за 24 зіграні матчі. У 24-му турі Борнмут програв Ліверпулю.