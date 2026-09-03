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Відомий голлівудський актор веде переговори щодо купівлі Норвіча

Микола Літвінов — 3 вересня 2026, 17:32
Відомий голлівудський актор веде переговори щодо купівлі Норвіча
Г'ю Джекман
thehughjackman/instagram

Відомий австралійський актор Г'ю Джекман веде переговори щодо придбання акцій англійського клубу Норвіч.

Про це він повідомив у коментарі виданню talkSPORT.

Джекман зазначив, що зацікавлений у такому проєкті. Наразі невідомо, яку саме частку планує придбати лауреат "Золотого глобусу". 85 відсотками акцій клубу наразі володіє американський бізнесмен Марк Аттанасіо.

Узагалі, Джекман став вболівальником "канарок" у семирічному віці через прихильність до цього клубу з боку матері, яка є родом з Норвіча.

У 2010 році акторові пропонували стати співвласником цього клубу, проте тоді він відмовився від цієї ідеї.

Зауважимо, що його близький друг, який теж знімається в голлівудському кіно, Раян Ренольдс є власником футбольного англійського клубу Рексем.

За підсумками минулого сезону Рексем вийшов у Чемпіоншип. Це було третє поспіль підвищення класу для цього колективу, що є світовим рекордом.

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