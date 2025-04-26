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Дедпул наблизився до АПЛ: Рексем третій рік поспіль підвищується в класі

Руслан Травкін — 26 квітня 2025, 22:00
Дедпул наблизився до АПЛ: Рексем третій рік поспіль підвищується в класі
x.com/Wrexham_AFC

Футбольний клуб Рексем вдома обіграв Чарльтон Атлетик (3:0) у 45 турі Ліги 1 і гарантував собі підвищення в класі.

Для Рексема це вже третє підвищення в класі за останні три роки. У 2023 році вони повернулися до Ліги 2. За рік піднялися до Ліги 1, а в цьому сезоні здобули путівку в Чемпіоншип.

Зазначимо, що одним із власників клубу є актор Раян Рейнольдс, який найбільше відомий роллю Дедпула. До речі, під час одного з поєдинків форвард Рексема Пол Муллін відсвяткував гол одягнувши маску цього персонажа коміксів. 

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Рексем був заснований ще в 1864 році. У Англійській системі ліг особливих успіхів не було, але як переможець Кубку Вельсу регулярно грав у Кубку володарів Кубків у 70-ті та 80-ті роки минулого століття. У сезоні-1984/85 "дракони" зуміли у першому раунді вибити Порту.

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Рексем ліга 1

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