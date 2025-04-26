Дедпул наблизився до АПЛ: Рексем третій рік поспіль підвищується в класі

Футбольний клуб Рексем вдома обіграв Чарльтон Атлетик (3:0) у 45 турі Ліги 1 і гарантував собі підвищення в класі.

Для Рексема це вже третє підвищення в класі за останні три роки. У 2023 році вони повернулися до Ліги 2. За рік піднялися до Ліги 1, а в цьому сезоні здобули путівку в Чемпіоншип.

⬆️ 2023: promoted to League Two

⬆️ 2024: promoted to League One

⬆️ 2025: promoted to the Championship



Wrexham are promoted for the 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 straight season 🍾 pic.twitter.com/gOtdArCGel — B/R Football (@brfootball) April 26, 2025

BACK-TO-BACK-TO-BACK PROMOTIONS 🙌



History makers. The story of a lifetime 🤩



🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/09mxnSw7NF — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 26, 2025

Зазначимо, що одним із власників клубу є актор Раян Рейнольдс, який найбільше відомий роллю Дедпула. До речі, під час одного з поєдинків форвард Рексема Пол Муллін відсвяткував гол одягнувши маску цього персонажа коміксів.

Рексем був заснований ще в 1864 році. У Англійській системі ліг особливих успіхів не було, але як переможець Кубку Вельсу регулярно грав у Кубку володарів Кубків у 70-ті та 80-ті роки минулого століття. У сезоні-1984/85 "дракони" зуміли у першому раунді вибити Порту.