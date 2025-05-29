Лідер Челсі засунув нагороду найкращому гравцю матчу з Бетісом у труси і дав інтервʼю журналістці

Після переможного фіналу Ліги конференцій лідер Челсі Коул Палмер знову змусив усіх говорити про себе, і не лише завдяки грі. Отримавши нагороду найкращого гравця матчу, Палмер засунув її просто у шорти!

Футболіст дав інтервʼю журналістці в одних трусах, із трофеєм, що стирчав з пояса. На запитання про цей екстравагантний жест він із посмішкою відповів:

"В мене просто нема кишень".

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій Челсі розбив Бетіс (4:1). Головним героєм зустрічі став Коул Палмер, віддавший два асисти, які перевернули гру.

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На "Чемпіоні" доступний відеоогляд епічного камбеку лондонців.

Раніше повідомлялося, що фанати Челсі та Бетіса влаштували епічну бійку у центрі Вроцлава.