Нападник Брентфорда відмовив клубам АПЛ заради Манчестер Юнайтед

Лідер Брентфорда Бріан Мбемо не розглядає інших клубів, окрім Манчестер Юнайтед, для продовження своєї кар'єри.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

25-річний форвард відмовив декільком клубам АПЛ заради трансферу до "манкуніанців". Мбемо готовий чекати до завершення трансферного вікна домовленості між командами.

Bryan #Mbuemo has said to #BrentfordFC he only wants to join #ManchesterUnited. Mbuemo has already turned down two important bids from other #PremierLeague’s clubs. He waiting for #MUFC. #transfers https://t.co/B93WADqgRx — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2025

Контракт камерунця з Брентфордом розрахований до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження на один рік. Минулого сезону на його рахунку 20 голів та 9 асистів в 42 матчах.

Напередодні повідомлялось, що МЮ надіслав Брентфорду покращену пропозицію щодо Мбемо.