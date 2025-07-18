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Нападник Брентфорда відмовив клубам АПЛ заради Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 12:18
Нападник Брентфорда відмовив клубам АПЛ заради Манчестер Юнайтед
Бріан Мбемо
IMAGO

Лідер Брентфорда Бріан Мбемо не розглядає інших клубів, окрім Манчестер Юнайтед, для продовження своєї кар'єри.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

25-річний форвард відмовив декільком клубам АПЛ заради трансферу до "манкуніанців". Мбемо готовий чекати до завершення трансферного вікна домовленості між командами.

Контракт камерунця з Брентфордом розрахований до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження на один рік. Минулого сезону на його рахунку 20 голів та 9 асистів в 42 матчах.

Напередодні повідомлялось, що МЮ надіслав Брентфорду покращену пропозицію щодо Мбемо.

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