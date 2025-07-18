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Виконали умову: Манчестер Юнайтед зробив покращену пропозицію щодо вінгера Брентфорда

Олексій Погорелов — 18 липня 2025, 08:00
Виконали умову: Манчестер Юнайтед зробив покращену пропозицію щодо вінгера Брентфорда
Бріан Мбемо
IMAGO

Манчестер Юнайтед активізував свої зусилля щодо підписання Бріана Мбемо, зробивши покращену пропозицію Брентфорду.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

Згідно з джерелом, "червоні дияволи" запропонували "бджолам" 65 мільйонів фунтів в якості фіксованої суми та ще 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Варто зазначити, що лондонський клуб ставив умову: 62,5 мільйона мають бути гарантованими – саме стільки Юнайтед віддав Вулвергемптону за Матеуса Кунью.

МЮ пришвидшився у переговорах через інтерес Ньюкасла до Йоана Вісса. Раніше Брентфорд попереджав, що він не збирається розставатися з Вісса та Мбемо в одне трансферне вікно.

Манкуніанці вже витратили сім тижнів на переговори по Мбемо. Раніше вони пропонували за форварда збірної Камеруна 45+10 та 55+7,5. Обидві пропозиції Брентфорд моментально відхилив. І це попри те, що сам 25-річний футболіст заявив про бажання перейти тільки до МЮ.

Нагадаємо, що паралельно із цим Манчестер Юнайтед розмовляє з Астон Віллою щодо трансферу Еміліано Мартінеса.

Раніше стало відомо, що на контакт з манкуніанцями вийшов Ювентус, який захотів дізнатися інформацію про Маркуса Рашфорда.

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