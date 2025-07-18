Виконали умову: Манчестер Юнайтед зробив покращену пропозицію щодо вінгера Брентфорда

Манчестер Юнайтед активізував свої зусилля щодо підписання Бріана Мбемо, зробивши покращену пропозицію Брентфорду.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

Згідно з джерелом, "червоні дияволи" запропонували "бджолам" 65 мільйонів фунтів в якості фіксованої суми та ще 5 мільйонів у вигляді бонусів.

Варто зазначити, що лондонський клуб ставив умову: 62,5 мільйона мають бути гарантованими – саме стільки Юнайтед віддав Вулвергемптону за Матеуса Кунью.

МЮ пришвидшився у переговорах через інтерес Ньюкасла до Йоана Вісса. Раніше Брентфорд попереджав, що він не збирається розставатися з Вісса та Мбемо в одне трансферне вікно.

Манкуніанці вже витратили сім тижнів на переговори по Мбемо. Раніше вони пропонували за форварда збірної Камеруна 45+10 та 55+7,5. Обидві пропозиції Брентфорд моментально відхилив. І це попри те, що сам 25-річний футболіст заявив про бажання перейти тільки до МЮ.

Нагадаємо, що паралельно із цим Манчестер Юнайтед розмовляє з Астон Віллою щодо трансферу Еміліано Мартінеса.

Раніше стало відомо, що на контакт з манкуніанцями вийшов Ювентус, який захотів дізнатися інформацію про Маркуса Рашфорда.