В будинку Мілевського провели обшуки через організацію договірних матчів: що загрожує другу ексфутболіста

У вівторок, 24 вересня, працівники Головного слідчого управління і Департаменту кіберполіції Нацполіції провели обшуки в будинку, де проживає колишній футболіст збірної України Артем Мілевський та його друг Сергій Третьяк.

Як зазначила заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі Укрінформу правоохоронні органи проводили обшуки в осіб, які здійснюють влив на результати офіційних спортивних змагань. Також Гірдвіліс повідомила, що йдеться про змагання з кіберфутболу.

Зв'язок із договірними матчами підтвердив і сам Сергій Третьяк у коментарі Sport-express.ua.

"Обшуки пов'язані з договірними матчами, мене підозрюють у їхній організації, більше інформації скажу потім. ФК Минай? Я такої команди навіть не знаю. Обшуки пов'язані з кіберспортом", – сказав Третьяк.

Згідно зі статтею 369-3 Кримінального кодексу України про Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, Сергію Третьяку загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Як заявив Третьяк на стрімі на платформі Kick Артема Мілевського звинувачення не стосуються.

У квітні Сергій Третьяк потрапив у гучний скандал з можливим підкупом гравців Миная. У відповідь на ці звинувачення він заявив, що політичні конкуренти хочуть завадити його стати мером Києва.

Також у квітні Внутрішня Безпека Нацполіції України вже проводила обшуки в будинку Мілевського та Третьяка.