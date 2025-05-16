Це тільки початок, – Ямал оцінив перемогу Барселони у чемпіонаті Іспанії

Лідер каталонської Барселони Ламін Ямал висловився про перемогу команди в Ла Лізі.

Слова 17-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Усім вболівальникам Барселони я хочу сказати лише одне – це тільки початок. Неможливо втомитись від перемог – я завжди про це пам'ятаю", – сказав Ямал.

🚨👀 Lamine Yamal: “To all the Barça fans, I want to say that this is only just beginning”.



“It’s impossible to get tired of winning — that’s something I always keep in mind”, told ESPN. pic.twitter.com/KSpaF9jxq5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025

Зазначимо, що це чемпіонство стало 28-м в історії каталонського колективу. Рекордсменом за кількістю перемог є мадридський Реал – 36.

У наступному матчі "блаугранас" в статусі чемпіона на своєму полі прийматимуть Вільярреал.

Раніше підсумки кампанії підбив головний тренер Барселони Хансі Флік.