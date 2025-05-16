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Це тільки початок, – Ямал оцінив перемогу Барселони у чемпіонаті Іспанії

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 10:38
Це тільки початок, – Ямал оцінив перемогу Барселони у чемпіонаті Іспанії
Ламін Ямал
ФК Барселона

Лідер каталонської Барселони Ламін Ямал висловився про перемогу команди в Ла Лізі.

Слова 17-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Усім вболівальникам Барселони я хочу сказати лише одне – це тільки початок. Неможливо втомитись від перемог – я завжди про це пам'ятаю", – сказав Ямал.

Зазначимо, що це чемпіонство стало 28-м в історії каталонського колективу. Рекордсменом за кількістю перемог є мадридський Реал – 36.

У наступному матчі "блаугранас" в статусі чемпіона на своєму полі прийматимуть Вільярреал.

Раніше підсумки кампанії підбив головний тренер Барселони Хансі Флік.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ламін Ямал

Ламін Ямал

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