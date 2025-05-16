Це тільки початок, – Ямал оцінив перемогу Барселони у чемпіонаті Іспанії
Ламін Ямал
ФК Барселона
Лідер каталонської Барселони Ламін Ямал висловився про перемогу команди в Ла Лізі.
Слова 17-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.
"Усім вболівальникам Барселони я хочу сказати лише одне – це тільки початок. Неможливо втомитись від перемог – я завжди про це пам'ятаю", – сказав Ямал.
Зазначимо, що це чемпіонство стало 28-м в історії каталонського колективу. Рекордсменом за кількістю перемог є мадридський Реал – 36.
У наступному матчі "блаугранас" в статусі чемпіона на своєму полі прийматимуть Вільярреал.
Раніше підсумки кампанії підбив головний тренер Барселони Хансі Флік.