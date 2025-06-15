Тер Штеген погодився перейти в турецький топклуб

Голкіпер Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген продовжить кар’єру в Галатасараї.

Про це повідомляє Fanatik.

За їхньою інформацією, воротар згоден перейти в турецький клуб і уже узгодив умови особистого контракту. Галатасараю залишається домовитися з Барселоною щодо трансферу. Проте проблем із цим виникнути не повинно, оскільки каталонці більше не розраховують на тер Штегена та хочуть його позбутися.

Раніше Барселона вже вибрала заміну тер Штегену. Нею стане Жоан Гарсія із Еспаньйола.

Галатасарай намагався підписати голкіпера Ліверпуля Аліссона Беккера, проте той не захотів переходити в Туреччину.

Контракт тер Штегена із Барселоною діє до літа 2028 року. Трансферна вартість 33-річного воротаря оцінюється в 12 мільйонів євро.