Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Тер Штеген погодився перейти в турецький топклуб

Олег Дідух — 15 червня 2025, 15:21
Тер Штеген погодився перейти в турецький топклуб
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Голкіпер Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген продовжить кар’єру в Галатасараї.

Про це повідомляє Fanatik.

За їхньою інформацією, воротар згоден перейти в турецький клуб і уже узгодив умови особистого контракту. Галатасараю залишається домовитися з Барселоною щодо трансферу. Проте проблем із цим виникнути не повинно, оскільки каталонці більше не розраховують на тер Штегена та хочуть його позбутися.

Раніше Барселона вже вибрала заміну тер Штегену. Нею стане Жоан Гарсія із Еспаньйола.

Галатасарай намагався підписати голкіпера Ліверпуля Аліссона Беккера, проте той не захотів переходити в Туреччину.

Контракт тер Штегена із Барселоною діє до літа 2028 року. Трансферна вартість 33-річного воротаря оцінюється в 12 мільйонів євро.

Барселона Галатасарай Тер Штеген

Тер Штеген

Барселона та Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін гравцями
Барселона хоче заплатити тер Штегену, щоб той погодився залишити клуб
Нічого не змінилося: Тер Штеген – про свій можливий відхід з Барселони
Барселона вказала на двері основному голкіперу, який через травму не грав майже весь сезон
Щенсний захищатиме ворота Барселони у матчах проти Інтера та Реала

Останні новини