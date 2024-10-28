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Золотий м'яч 2024: визначився найкращий жіночий клуб року

Руслан Травкін — 28 жовтня, 22:08
Золотий м'яч 2024: визначився найкращий жіночий клуб року
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Барселона виграла нагороду найкращому футбольному клубу серед жінок.

Про це повідомила пресслужба Ballon d'Or.

"Синьо-гранатові" минулого сезону виграли жіночу Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Кубок Іспанії.

Іншими претендентами були: Челсі, Ліон, Нью-Джерсі та ПСЖ.

Жіноча команда Барселони була заснована у 2002 році. За цей час команда тричі виграла Лігу чемпіонів, 9 разів ставала чемпіоном Іспанії та 10 разів Кубок Іспанії.

Нагадаємо, Чемпіон проводить онлайн трансляцію вручення 68-ї церемонії вручення Золотого м'яча.

Барселона жіночий футбол Золотий м'яч

Барселона

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