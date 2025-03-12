Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на матч з ПСВ
Олександр Зінченко
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Український гравець Арсенала Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ.
Українець буде грати на позиції півзахисника. Про це напередодні повідомляв головний тренер "канонірів" Мікель Артета.
У поточному сезоні на рахунку Зінченка 16 матчів, без результативних дій.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, трансляція доступна на MEGOGO. Перша гра завершилась перемогою лондонського колективу з рахунком 7:1.
Раніше Сергій Ребров включив хавбека до складу збірної України на матчі Ліги націй.