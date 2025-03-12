Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на матч з ПСВ

Український гравець Арсенала Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Українець буде грати на позиції півзахисника. Про це напередодні повідомляв головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

У поточному сезоні на рахунку Зінченка 16 матчів, без результативних дій.

One hour to go! ⏱️



Keep busy until then with our matchday show, Live From N5, starting now 📺 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2025

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, трансляція доступна на MEGOGO. Перша гра завершилась перемогою лондонського колективу з рахунком 7:1.

Раніше Сергій Ребров включив хавбека до складу збірної України на матчі Ліги націй.