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Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на матч з ПСВ

Олександр Булава — 12 березня 2025, 21:13
Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на матч з ПСВ
Олександр Зінченко
Getty Images

Український гравець Арсенала Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Українець буде грати на позиції півзахисника. Про це напередодні повідомляв головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

У поточному сезоні на рахунку Зінченка 16 матчів, без результативних дій.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, трансляція доступна на MEGOGO. Перша гра завершилась перемогою лондонського колективу з рахунком 7:1.

Раніше Сергій Ребров включив хавбека до складу збірної України на матчі Ліги націй.

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