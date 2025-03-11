Артета – про гру Зінченка у півзахисті: Це та позиція, де він може нам допомогти

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив гру Олександра Зінченка у півзахисті команди, куди іспанець вимушено випускав гравця через епідемію травм.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"У нього є дуже гарні якості й ми справді вважаємо, що півзахисит – це та позиція, де він може нам допомогти. Він грав там раніше, я знаю Олександра вже багато років, він дуже класно адаптується на тренуваннях.

Щодо його майбутнього, то коли сезон завершиться, нам варто сісти та разом все обговорити. Важливо чесно розповісти про очікування, які кожен з нас має. Я збираюсь це зробити із кожним футболістом", – розповів Артета.