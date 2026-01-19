Повна маячня: Зінченко відреагував на звинувачення про відписку від ПСВ

Футболіст Ноттінгем Форест Олександр Зінченко спростував чутки про те, що він відписався від пабліків нідерландського ПСВ, за який раніше виступав.

Слова 29-річного гравця збірної України цитує Tribuna.com.

"Я не був на них підписаний вже дуже давно. Старі фото просто видалив вже дуже давно. І це ніяк не повʼязано з тим, що відбувається зараз. Тому що це повна маячня. Рік тому, граючи за Арсенал в ЛЧ проти ПСВ, коли я забив гол, я його не святкував. І з великою повагою ставлюсь до цього клубу, незважаючи на те, що я був там в оренді", – зазначив Зінченко.

Напередодні з'явилася інформація, що Зінченко взимку може приєднатися до Аяксу.

Раніше Олександр вже виступав в Ередивізі, але у складі ПСВ – принципового суперника клубу з Амстердаму. Фанпаблік Арсеналу DailyAFC написав, Зінченко видалив усі фото у формі "червоно-білих" та скасував підписку на клуб в Instagram.

Нагадаємо, що українського оборонця виключили із заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи. "Лісники" розглядають варіант дострокового припинення оренди Зінченка.