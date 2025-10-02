Син Зідана отримав дебютний виклик в африканську збірну

27-річний голкіпер Гранади Лука Зідан вперше отримав виклик до національної команди Алжиру на матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба команди.

У вересні син легендарного Зінедіна Зідана змінив спортивне громадянство. На юнацькому рівні він представляв Францію.

Дебют голкіпера може відбутися вже у жовтневих поєдинках відбору на мундіаль проти Сомалі (9 жовтня) та Уганди (14 жовтня).

Наразі Алжир очолює групу G у відборі на ЧС-2026, набравши 19 очок у восьми турах.

Зазначимо, що Лука має алжирське коріння, адже у 1953 році родина Зідана переїхала з Африки до Франції. На клубному рівні він всю кар’єру виступає в Іспанії, граючи за Реал, Расинг, Райо Вальєкано та Ейбар.

Раніше повідомлялося, що Зінедін Зідан очолить національну збірну Франції.