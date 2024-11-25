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Гвардіола: Ми повинні знайти шлях, як вибратися з цього

Олексій Погорелов — 25 листопада 2024, 10:40
Гвардіола: Ми повинні знайти шлях, як вибратися з цього
Жузеп Гвардіола
Sky Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував нинішнє положення його команди.

Слова іспанського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ви повинні знайти вихід. Коли ви починаєте програвати, я сказав людям: "Я повинен знайти вихід!".

Я довіряю своїй команді більше, ніж будь-коли. Я був у такій ситуації: ви маєте сумніви, хочете перемогти, вони (гравці) відчайдушно прагнуть досягти успіху", – сказав Гвардіола.

Нещодавно Манчестер Сіті програв п'ятий матч поспіль – "містяни" зазнали розгромної домашньої поразки від Тоттенгема (0:4).

Це був один із найнеприємніших моментів у тренерській кар'єрі Гвардіоли.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Манчестер Сіті

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